Implant, nu tichie de margaritar

Bacaul poate deveni pe 16 noiembrie, la Bruxelles, "Oras European al Sportului". Titlul, acordat de ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), obliga municipalitatea bacauana sa investeasca in infrastructura, dar si in dezvoltarea programelor sportive pentru toate vârstele

A esuat in tentativa de a deveni „Capitala Culturala Europeana”, dar are toate sansele pentru a fi desemnat „Oras European al Sportului in 2017”. Pe data de 16 noiembrie, la Bruxelles, Bacaul este favorit la titlul acordat de ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation).

Constituita la Milano, in 2000, asociatia non-profit prezidata de Gian Francesco Lupattelli ofera, anual, titlul de de „Capitala Europeana a Sportului” (in 2017 va fi Marsilia, care va prelua stafeta de la Praga si o va preda in 2018 Sofiei), dar si distinctia de „Oras European al sportului”.

„Spre deosebire de capitala, care nu poate fi decât una singura, ca «Oras European al Sportului» pot fi desemnate mai multe localitati din Uniunea Europeana ce indeplinesc standardele noastre”, a declarat Gian Francesco Lupattelli, prezent ieri in Bacau. Lupattelli a evoluat drept pozitiv potentialul orasului nostru in cursa pentru titlul care, in trecut, a apartint si Iasiului, si Pitestiului, si Constantei.

„Este clar ca Bacaul trebuie sa-si restructureze si consolideze infrastructura sportiva, insa am convingerea ca tânarul primar Cosmin Necula si echipa sa vor reusi acest lucru”, a spus presedintele ACES intr-o conferinta de presa desfasurata la Centrul de Afaceri si Expozitii, si la care au mai participat vice-presedintele organismului continental, Lukas Vorel, primarul Bacaului, Cosmin Necula, euro-parlamentarul Catalin Ivan si consilierul local Adrian Gavriliu.

Desi a admis ca Bacaul sufera cumplit la capitolul baze sportive, primarul Necula a precizat ca titlul oferit de ACES nu va fi o tichie de margaritar, ci va constitui premizele unui…implant serios:

„Este un nou inceput pentru Bacau, iar acest titlu de oras european va reprezenta un vector pentru alocarea unui buget mai consistent sportului. Este o competitie cu noi insine pentru o stare de spirit pe care Bacaul vrea sa o dezvolte intr-un mod cât mai sanatos”.

Edilul a schitat o parte din programul care va fi supus atentiei ACES si care isi propune, printre altele, sa dezvolte activitati sportive pentru toate vârstele:

„Ne propunem un parteneriat cu Facultatea de Kinetoterapie, care sa aiba drept componente educatia, recuperarea si performanta, un parteneriat cu SCM Bacau in ceea ce priveste activitatea copiilor, un parteneriat cu Republica Moldova deoarece nu trebuie sa neglijam localitatile cu care suntem infratiti si implementarea unui program care sa ne permita sa traim mai sanatos.

Nu in ultimul rând, avem in vedere alocarea de fonduri substantiale pentru dezvoltarea proiectelor sportive propuse si, in special, pentru refacerea infrastructurii. Daca anul acesta am avut alocate 10 milioane de lei, in 2017 sper sa crestem cu cel putin 30 la suta aceasta suma”. Gian Francesco Lupattelli a dezvaluit ca prin obtinerea titlului de Oras European al Sportului, Bacaul poate atrage fonduri care variaza intre 55.000 euro si 550.000 euro:

„Totul este in functie de sustenabilitatea programelor pe care si le propune. Adevaratul câstig il reprezinta, insa, faptul ca, in baza acestor programe, cetatenii, indiferent de vârsta, vor putea face sport 365 de zile din 365”. Prezent la conferinta si indicat de primarul Necula drept „principalul motor al aderarii Bacaului la titlul de Oras European al Sportului”, europarlamentarul Catalin Ivan a punctat:

„Bacaul se conecteaza la Europa, prinzând un important flux de oportunitati. Sportul, in cazul de fata, este un motor care permite Bacaului sa intre intr-o familie in care se intâmpla foarte multe lucruri, nu doar sport. Il cunosc foarte bine pe Cosmin Necula si, tocmai de aceea am foarte mare incredere ca acest moment prielnic va fi fructificat foarte bine de municipalitatea bacauana”.