Editorial Îmi vreau ţara înapoi de Florentin Radu - Nu trebuie să fii străin ca să-ţi dai seama că, de aproape trei decenii, România stă pe loc, de-a binelea. Şi nici „stranier", plecat afară pentru un trai mai bun, ca să simţi drumurile ca-n Afganistan de pe la noi. Nu e nevoie nici măcar de o altă ţară cu care să o compari pe a noastră, ca să realizezi cât de mult a fost şi mai este jefuită de „angajaţii" noştri de la Bucureşti. Peste tot, în lumea asta civilizată, până şi muştele sunt mai respectate decât noi, românii. Ne place să lăudăm locurile pitoreşti de pe la noi, cu munţi, văi, ape, deltă, mare şi-alte cele. Când, ştim cu toţii, munţii sunt „tunşi", fără milă, de copacii milenari lăsaţi în urmă de Ştefan, Mihai, Corvine, în scurt timp devenind umbre ca şi ei, pâraiele cristaline au secat „graţie" lacomilor „băieţi deştepţi" care au ţinut să facă din ele fabrici de bani (a se citi microhidrocentrale). Nici marea nu mai e mare, plajele (pline de coji de seminţe, cocalari şi SUV-uri înmatriculate la vecinii bulgari) fiind părăsite de turiştii români (şi nu numai), aceştia preferând aceeaşi mare, dar mai civilizatătă (sic!) de mai la sud. Iar, PET-urile au devenit…costum naţional, fiind prezente până şi prin locurile unde nu te-ai fi aşteptat vreodată să le întâlneşti. Şi când te gândeşti că am avut de toate, la noul început, de după '89…Din păcate, au dispărut de tot în buzunarele celor care strigau, deunăzi, „nu ne vindem ţara", la fel ca şi miliardele din conturile lui Ceauşescu. Iar, acum, la noi, în vreme ce ţara e condusă de „servicii" (aşa cum se dorise, parcă, din vremea Revoluţiei), încă se mai trăieşte (dacă se mai poate spune aşa ceva) cu pensii şi salarii de rahat, cu servicii în sănătate care amintesc de perioada interbelică, cu miliţieni obraznici care-ţi vorbesc mereu arogant, de la înălţimea caschetei, indiferent ce poziţie ai lua, sau popi denaturaţi care, cu siguranţă, ar fi fost descăpăţânaţi de Ştefan, Mihai, Corvine. Acum, doar umbrele măriilor lor mai au curajul să strige „Să ne daţi ţara pe care v-am lăsat-o moştenire!". Iar, noi sperăm la venirea unui Ţepeş care să pună mâna pe smintiţi şi pe mişei, şi în două temniţi largi, cu de-a sila să-i adune, să dea foc la puşcărie şi la casa de nebuni!

