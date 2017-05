Tenismenul portughez Goncalo Oliveira a luat 3600 de dolari și 35 de puncte ATP pentru succesul din Trofeul Municipiului

Momentan, e numărul 379 în clasamentul ATP. Cu cele 35 de puncte obținute pentru victoria din Trofeul Municipiului Bacău la tenis, cu siguranță că va urca bine în ierarhia mondială. „Anul trecut, fix pe vremea aceasta, eram pe locul 269. Deci, se poate”, a zâmbit portughezul Goncalo Oliveira, după finala câștigată duminică, împotriva indianului Sumit Nagal cu 3-6, 6-3, 6-3.

-Goncalo, ce înseamnă acest succes pentru tine?

-Pe scurt, un cec de 3600 de dolari și 35 de puncte ATP. Dezvoltând puțin subiectul, e clar că vorbim de o experiență interesantă și benefică. Am jucat cu adversari din mai multe țări și cu stiluri diferite, iar faptul că am câștigat turneul îmi crează o stare de bine.

-Care a fost cel mai dificil meci?

-Toate. Sigur, poate că finala cu Nagal a lăsat impresia unui plus de presiune, mai ales că pierdusem primul set, însă, dacă fac o analiză corectă, toate meciurile de aici mi s-au părut la fel de grele.

-Chiar, ce s-a întâmplat în primul set din finală?

-Am fost prea nervos. Am greșit mingi pe care nu aveam voie să le greșesc și am pierdut puncte pe care nu trebuia să le pierd. Oricum, important este că mi-am revenit si am jucat ce știu.

-Cum ți s-a părut Bacăul?

– Sincer, nu prea am avut timp să-l vizitez deoarece am jucat în fiecare zi. Cât am văzut, mi-a plăcut: mi-au plăcut și oamenii, și locurile, și mâncarea, și baza pe care am jucat. E clar că îmi voi aminti mereu cu plăcere de Bacău. Mă bucur că tatăl meu, care îmi este și manager, m-a însoțit aici.

-Care este cel mai important succes al tău de până acum?

-Turneul ATP câștigat anul acesta la Estoril.

-Jucătorul preferat?

-N-aș putea spune ca am un model aparte. Încerc să iau câte puțin de la fiecare. Îl apreciez și pe Djokovic, și pe Safin, și pe Nadal…

-Hobby-uri?

-Fotbalul. Îmi place mult, mult de tot.

-Ești născut la Porto. Cu cine ții: cu FC Porto, cu Boavista sau cu vreuna din echipele Lisabonei, Sporting și Benfica?

-Cu toate și cu niciuna în mod special. Eu sunt cu Real Madrid, mai ales că acolo joacă și Cristiano Ronaldo. Sper ca sâmbăta viitoare să ia și Liga Campionilor.