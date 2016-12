Ilie Boca, un artist complet

Filiala Bacau a Uniunea Artistilor Plastici a incheiat anul expozitional cu cea mai mare retrospectiva de pictura, dedicata celui care si-a dedicat intreaga viata artei, artei frumosului, picturii, graficii. Venit din Botosana lui, judetul Suceava, Ilie Boca, patriarhul artistilor bacauani, este maestrul care prin tot ceea ce a creat s-a identificat cu ce are mai frumos acest tinut de pe vaile Bistritei, Trotusului si Siretului.

Numele lui este inscris ca membru fondator al Filialei UAP, al carei presedinte a fost mai bine de 20 de ani, a fost omul si artistul care a batut la multe usi pentru ca artistii plastici sa aiba atelierele lor de creatie, a fost si este promotorul unor importante tabere de creatie, a fost initiatorul celui mai longeviv festival al artei „Saloanele Moldovei”, dar si a primei facultati de arta din Bacau. Ilie Boca a devenit sinonim cu Bacaul, este, dupa cum afirma Dionis Puscuta, presedinte al Filialei artistilor bacauani, un brand al orasului, al judetului, caruia ii suntem datori si recunoscatori, deoarece – unanima apreciere – a dus numele Bacaului pe toate meridianele lumii, ca si inaintasii lui George Apostu si Nicu Enea.

Joi, 8 decembrie, la ora 17.00, la Muzeul de Arta, in prezenta a zeci de colegi de breasla, pictori, sculptori, graficieni, multi dintre ei elevi si studenti ai Maestrului, prieteni din tinerete si de peste vremi, a fost vernisata Retrospectiva ILIE BOCA, pe simeze fiind urcate peste 200 de lucrari ale artistului, din toate perioadele de creatie, maestru al culorii, peisajului si artei populare. Printre invitati a fost si Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, oameni de afaceri, politicieni. Gazda a fost Mariana Popa, director al Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, care a vorbit despre omul si artistul Boca, despre extraordinarul rol asumat in societate, in mediul artistic, a vorbit despre prietenie, generozitate si altruism. Rolul de critic si prezentator si l-a asumat Carmen Mihalache, redactor sef al Revistei ATENEU, un fin cunoscator al artei lui Ilie Boca, autoare a unor extraordinare interviuri cu artistul, cât si al unui volum memorabil: Carte cu Ilie Boca.

”Cum fiecare aparitie in public a artistului Ilie Boca este o sarbatoare si aceasta fabuloasa expozitie este o mare sarbatoare, aici este viata, viata unui om, a unui povestitor, el vine doar din tara povestilor, fiecare lucrare devine o frumoasa incursiune in lumea basmelor si obiceiurilor din satul sau natal. Ilie Boca este un generos, a lasat in jurul lui suficient spatiu si pentru altii mai tineri, Ilie Boca iubeste calatoriile, toata viata a cercetat, a cautat ineditul si inefabilul, misterul, el ne-a infrumusetat viata prin intreaga lui opera si de aceea ma bucur ca sunteti atât de multi aici, in aceasta seara si cred ca putem sa-i uram de pe acum multi ani si frumosi, deoarece la inceputul anului implineste o frumoasa vârsta”, a spus Carmen Mihalache.

Publicul prezent a avut surpriza sa vizioneze si un film-animatie, cu fotografii din colectia personala a maestrului Ilie Boca, realizat de Chromatique Photo Studio & Art Gallery.

Expozitii personale în tara si strainatate: Bacau, Botosani, Bucuresti, Cluj-Napoca, Roma, Kiel si Düsseldorf (Germania), Târgu Mures, Galati, Suceava, Bistrita, Arad, Timisoara, Zalau, Sibiu, Gura Humorului, Iasi, Falticeni, Corint (Grecia), Chisinau, Lugoj, Basel (Elvetia), Piatra Neamt, Geldrop (Olanda), Cairo, Oradea, New York, Dej, Tecuci, Cagliari (Italia), Bendorf, Essen (Germania), Timisoara, Budapesta etc.

Ilie Boca este câstigator a numeroase premii nationale si internationale, oferite de prestigioase saloane si institutii de arta. A primit “Steaua României în Grad de Ofiter”, este Cetatean de Onoare al municipiului si judetului Bacau, Cetatean de Onoare al localitatii Botosana, judetul Suceava. Ziarul DESTEPTAREA i-a acordat Premiul Special, in anul 1997.

Muzeul de Arta din Bacau detine în patrimoniu 75 de lucrari semnate de Ilie Boca.

“Ma atrag artele populare, obiectele artizanale, vechile mestesuguri. Artele populare disting un popor de altul, îi dau o autenticitate anume. Aici se gasesc proviziile de vitalitate ale unui neam. Caut o expresivitate anume a acestora, caut «nedescoperitul»… Dar totul este o rememorare, o sinteza inefabila. Exista o zona a rationalului în care îti propui niste obiective, urmaresti un gând, niste teme, îti conturezi un program. Dar peste toate astea vin o multime de aluviuni din straturi foarte adânci. Si drumul se face mergând.” Ilie Boca, din Carte cu Ilie Boca, Carmen Mihalache, Editura „Corgal Press”, 2012

“Opera sa extrem de variata si de o bogatie rar întâlnita, atât în ceea ce priveste întinderea propriu-zisa cât si anvergura ei launtrica, s-a structurat de-a lungul a multe decenii în jurul unei viziuni perfect unitare si al câtorva coordonate mari. Pictorul si-a identificat spatiul de interes în zona de confluenta a unui anumit spirit popular, ingenuu si lipsit de orice crispare, cu un reflex religios generic. Ilie Boca traieste cultural în interiorul picturii asa cum organismele traiesc biologic în mediul lor vital.” Pavel Susara, critic de arta – Un pictor homeric: Ilie Boca, în „România Literara”

“Ilie Boca este unic in felul sau, arta lui este un demers de-o viata, pastrându-si insa personalitatea, fie ca a facut peisaj sau arta traditionala, le-a interpretat si le-a dat o nota personala. Pictura lui Ilie Boca este inconfundabila, este un mare artist, poate cel mai mare pe care l-a dat aceasta parte de tara.” Carmen Poenaru, artist plastic

“Este artistul complet. Nu este colorist mai bun in România. Avem de a face cu AMPRENTA Boca, in arta si in viata.” Marius Craita Mândra, tânar artist plastic