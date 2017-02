Cultura Ilie Boca, un artist cât o lume de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Atmosferă de mare sărbătoare luni seara, la Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”. Adrian Jicu, directorul instituţiei, îşi aştepta oaspeţii încă de la intrare, cu protocolul obişnuit al marilor gale teatrale. Rând pe rând, în Sala Multimedia au luat loc directori de instituţii publice din domeniul artelor, personalităţi ale vieţii culturale, sociale şi politice, din administraţie, artişti plastici, scriitori, muzicieni, ziarişti, cum rar vezi la acest gen de manifestări. La ora 17.00 punct, îşi face apariţia, însoţit de colegii de breaslă şi în aplauzele publicului, Ilie Boca, Patriarhul artelor plastice şi al artiştilor băcăuani, care ieri am împlinit 80 de ani, omul de al cărui nume se leagă de peste 55 de ani tot ce a însemnat şi înseamnă cultura băcăuană. Pe simezele improvizate în Sala Multimedia a fost ridicată o generoasă expoziţie, cu o parte din cele mai reprezentative lucrări ale maestrului, iar în fundal se auzeau acordurile orchestrei „Grandissimo”, care pregătise, sub bagheta tânărului dirijor Andreas Rădoi-Mihăiță, în onoarea sărbătoritului, un recital Mozart. Carmen Mihalache, director al Revistei Ateneu, autoare a două cărţi despre şi cu Ilie Boca, a rememorat cele mai frumoase momente petrecute în atelierul impresionant al celui care a construit toată viaţa punţi, punţi între generaţii, între oameni, între artişti. „Ilie Boca a ţinut ca nimeni altul la valorile locului, la valorile umane, de aceea cred că este inspirat şi elocvent proiectul Genius Loci, sub care a pus Adrian Jicu această sărbătoare. Ilie Boca mi-a spus că arta este contrariul tăcerii, că arta însufleţeşte şi bucură lumea. Îl îmbrăţişez şi îi doresc să rămână alături de noi încă mulţi ani. Bacăul are nevoie de artişti, de artă, de oameni care, prin spirit şi creaţie, dau valoare locului în care şi-au zămislit visurile şi operele”, a spus printre altele Carmen Mihalache. Dacă arta este contrariul tăcerii, despre arta artistului a vorbit criticul Iulian Bucur, destăinuindu-ne câteva din secretele artei maestrului Ilie Boca, răspunzând unei intime întrebări: Cum pictează Ilie Boca? „Ilie Boca nu va fi întrebat de ce a reuşit să facă la Tescani, un loc al supravieţuirii artei în epoci mai puţin faste, nu va fi întrebat nici despre Podul Artelor zidit peste Prut, care poartă un nume simplu «Saloanele Moldovei», dar nici despre tinerii trecuţi prin atelierul său şi ridicaţi la rangul de artişti, nici despre şcolile de artă asupra cărora şi-a pus amprenta, nu va fi întrebat de artiştii naivi ai Bacăului, pe care i-a îndrăgit şi promovat, Ilie Boca, la judecată, va fi întrebat despre Arta sa. Şi va avea ce răspunde”, şi-a încheiat, cu farmecul şi profunzimea tot mai evidentă în spaţiul public, tânărul critic de artă Iulian Bucur. „Bună seara, maestre!” Acesta fost salutul cât un omagiu al preşedintelui Consiliului Judeţean Sorin Braşoveanu, care, în semn de respect şi apreciere i-a înmânat artistului şi Cetăţeanului de Onoare al Bacăului şi al Bucovinei o Diplomă de Excelenţă pentru întreaga operă, pentru contribuţia de excepţie la afirmarea culturii băcăuane în ţară şi în lume şi un coş cu flori. „Opera dumneavoastră este cartea noastră de vizită, de aceea, cu modestie şi dragoste vă invităm să rămâneţi împreună cu noi încă mulţi ani”, a adăugat. La finalul emoţionantei întâlniri cu arta şi artistul emblemă al Bacăului şi al ţării, Adrian Jicu i-a dăruit pictorului, profesorului, ca semn al stimei şi aprecierii întregii activităţi, Placheta omagială „Ilie Boca-80”, după care sărbătoritul serii a fost acoperit de flori şi îmbrăţişări prieteneşti.

„La mulţi ani, Ilie Boca!" şi din partea cotidianului „Deşteptarea". „Ilie Boca este plin de zile, el este un artist cât o lume, care îşi păstrează nealterată tinereţea lăuntrică şi, nu mă îndoiesc, mai are multe de oferit lui şi nouă, deopotrivă. "

Carmen Mihalache, director al Revistei „Ateneu"

