Cultura Ilie Boca, artistul în cetate de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, 23 aprilie, Ziua Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, de la ora 11.00, la Muzeul de Artă Contemporană, de la Centrul „George Apostu”, manifestările au continuat cu vernisajul expoziţiei de pictură a marelui artist Ilie Boca, ca un omagiu şi un dar la împlinirea vârstei de 80 de ani. „Artistul în cetate, acestea sunt cuvintele cu care vă întâmpinăm astăzi, sunt cuvintele care arată respectul pentru valoare, sunt cuvintele de mulţumire aduse maestrului Ilie Boca, căruia îi consacrăm această zi, prin această superbă expoziţie şi Albumul de artă, cu cele mai valoroase şi frumoase creaţii ale sale. La Mulţi ani, maeste!” a spus Geo Popa, mereu neobosit în a ţine trează atenţia ţării asupra a ceea ce are mai bun oraşul, cu oamenii lui, cu valorile lui. La vernisaj a fost prezent şi Cosmin Necula, primar al municipiului Bacău, care a adresat un mesaj de felicitare şi de apreciere pentru activitatea de peste 50 de ani a artistului Ilie Boca: „Sunteţi, domnule Ilie Boca, un simbol al oraşului, un exemplu de dăruire şi de iubire pentru arta dumeavoastră, pentru tot ceea ce înseamnă imaginea oraşului nostru, prin creaţia artistului Ilie Boca, Bacăul participă la marele concert naţional al fiinţării şi devenirii noastre. Vă mulţumim şi vă dorin viaţă lungă şi sănătate”, a spus Cosmin Necula. Despre arta, despre personalitatea marelui artist au vorbit criticul de artă Pavel Şuşară şi prof. univ.dr. Petru Bejan, de la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi. În Sala de Marmură a Centrului „George Apostu” a avut loc apoi prezentarea Albumului de Artă „Ilie Boca” şi a noului număr al Revistei „Vitraliu”. Ca un corolar al manifestărilor din cele două zile, a urmat „Elogiu la istorie” – Conexiuni amicale, cu istoricul şi cercetătorul ştiinţific Cătălin Turliuc, de la Istitutul „A.D. Xenopol”, Filiala Iaşi. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.