Platon cerea, odinioară, izgonirea poeților din cetate. Nu și a pictorilor, despre care spunea, într-un alt dialog, „Gorgias”, că au darul „de a așeza într-o anumită ordine elementele de care dispun şi de a le sili să se potrivească şi să se îmbine între ele, până ce totul se constituie într-o lucrare statornică şi bine armonizată”. Ilie Boca face asta dintotdeauna, „numărându-și zilele cu pensula” și oferind Cetății ceea ce Iulian Bucur numea, la un vernisaj, „nu umbra, ci esența lucrurilor”. La cei 80 de ani pe care îi va împlini în curând (21 februarie), Ilie Boca evocă imaginea unui patriarh biblic sau a magului eminescian, împăcat cu sine și cu lumea pe care a ordonat-o prin creația sa. Un stejar cu rădăcinile bine înfipte în adâncul pământului, un artist care, de la înălțimea creației sale, dă sens existenței și conferă identitate acestui spațiu în care trăiește. Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău vă invită luni, 20 februarie 2017, ora 17.00, în sala Multimedia (sediul central, Aleea Parcului, nr. 9) la vernisajul unei expoziții deopotrivă retrospectivă și prospectivă, un eveniment prin care comunitatea îl omagiază pe unul dintre oamenii care i-a dăruit atât de mult: Ilie Boca. Expoziția va fi prezentată de criticii de artă Carmen Mihalache și Iulian Bucur și moderată de directorul bibliotecii, Adrian Jicu. „Arta este, în primul rând, mărturisire. O mărturisire a unei existenţe şi un fel de a fi. De aceea, dar şi din multe alte motive subtile, arta este şi o salvare. Pictura e aproape un tratament. Trebuie să ştii să te bucuri în fiecare zi, să încerci să spui că exişti prin ce faci”, declara patriarhul artei contemporane băcăuane. În cadrul evenimentului, organizat cu sprijinul SIF Moldova, va avea loc, de asemenea, recitalul orchestrei de cameră „Grandissimo”, dirijată de Andreas Rădoi-Mihăiță. Ilie Boca a deschis peste cincizeci de expoziţii personale în ţară, cincisprezece în străinătate, a participat la peste douăzeci de expoziţii colective în străinătate, a obţinut mai mult de zece premii şi burse, lucrările sale găsindu-se în numeroase colecţii publice şi private din ţară şi din străinătate. Ziarul Deşteptarea este partener media al evenimentului. 0 SHARES Share Tweet

