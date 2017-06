Politica „Îl felicit pe domnul Valentin Vieru pentru rezultatul obținut” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mulțumesc tuturor cetǎțenilor din municipiul Moinești care și-au exercitat dreptul la vot, cu ocazia alegerilor parțiale. Prezența la urne indicǎ un real interes din partea moineștenilor pentru dezvoltarea localității ȋn care au ales sǎ-și construiascǎ viitorul. Ṣi, nu ȋn ultimul rȃnd, doresc sǎ mulțumesc electoratului ALDE pentru susținerea și ȋncrederea pe care ne-au acordat-o de-a lungul timpului. Astǎzi, 64% din voturile exprimate de moineșteni au fost acordate stabilitǎții, performanței și continuitǎții ȋn administrația publicǎ localǎ. Îl felicit pe domnul Valentin Vieru pentru rezultatul obținut, pentru campania ireproșabilǎ și pentru devotamentul de care a dat dovada ȋn cei 27 de ani petrecuți ȋn serviciul cetǎțenilor din Moinești. Sunt convins cǎ nu existǎ o persoanǎ mai capabilǎ pentru continuarea demersurilor ȋntreprinse ȋn perioada ȋn care l-am avut alǎturi ȋn calitate de viceprimar, dovada fiind evoluția frumoasǎ pe care a avut-o municipiul nostru ȋn ultimii 9 ani. Mǎ bucurǎ faptul cǎ parteneriatul nostru va continua ȋntr-o nouǎ formulǎ și ȋmpreunǎ, putem sǎ asigurǎm Moineștiul și pe dumneavoastră, de o continuǎ dezvoltare, așa cum am demonstrat-o și ȋn trecut. Fǎrǎ dumneavoastrǎ, cei care ne-ați votat de fiecare datǎ, nu am fi putut moderniza orașul astfel ȋncȃt sǎ-l adaptǎm nevoilor zilelor noastre. Împreunǎ, putem construi un municipiu puternic, o comunitate unitǎ de aceleași idealuri, ȋn care eu, ȋn calitate de senator de Bacǎu , mǎ pot implica activ. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și mult succes, domnule primar! Viorel Ilie

