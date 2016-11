Iesirea din anonimat

In sfârsit, o raza de lumina printre atâtea probleme pe care le are Bacaul nostru. Orasul a câstigat titlul de „Capitala a Tineretului din România”, asa ca, vrând-nevrând, este un motiv temeinic sa se investeasca in lucruri frumoase.

Si mai ales in infrastructura specifica si in proiecte de tineret. Tinerii din Bacau au la activ multe alte realizari spectaculoase, au devenit motorul unui sistem pe care cei mai in vârsta si aflati in posturi de conducere parca ar incerca sa il gripeze.

Insa tinerii si-au vazut de treaba si, datorita unora dintre ei cu foarte multa energie si vointa, iata ca Bacaul devine cu adevarat vizibil intr-un mod pozitiv.

De foarte multe ori i-am auzit pe unii, pe altii, ca Bacaul este un oras putin ofertant, ca nu sunt locuri de munca si de aceea orasul s-a depopulat prin plecari in strainatate, ca nu sunt mijloace de divertisment in afara de baruri sau cafenele, ca este un oras-dormitor.

Ei bine, iata ca in 2017 avem ocazia sa schimbam perceptia intunecata, dat fiind ca se vor derula o multime de manifestari pentru tineri si nu numai. Vom avea ocazia sa demonstram oaspetilor ca Bacaul este un oras viu. Si, dupa cum spuneam, pentru asta este nevoie de o serie de investitii, care acum chiar trebuie facute nu doar pe hârtie, ci in realitate, fara jumatati de masura ca in atâtea proiecte importante care stagneaza.

Sa nu uitam ca Bacaul va primi aproape sigur si titlul de Oras European al Sportului in acelasi an 2017, un titlu la fel de onorant si care obliga municipalitatea sa faca astfel incât sa ne prezentam fara repros, chiar daca infrastructura sportiva e la pamânt. Asadar, se anunta un an frumos pentru urbea aceasta plina de contradictii, insa cel mai important pare faptul ca vom iesi dintr-un anonimat devenit prea apasator.