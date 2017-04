Sport Iepurașul de Paște a venit din Germania de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Federația Regională de Fotbal din Westfalia (FLVW) susține proiectul AJF Bacău, „Mingea este în terenul tău” destinat elevilor între 8 și 12 ani de la școlile din județ. Nemții au oferit în dar forului condus de Cristi Sava echipament sportiv pentru toți copiii beneficiari ai proiectului Asociația Județeană de Fotbal Bacău a pus pe picioare un proiect fără precedent în România. Având ca titulatură „Mingea este în terenul tău”, proiectul „AJF-Mobil” oferă elevilor din județ, atât băieți, cât și fete, cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani posibilitatea de a juca fotbal în cadru organizat. Concret, în 2017, mini-bus-ul forului condus de Cristi Sava va face, etapizat, un tur al școlilor din mediul rural și din municipiu, propunând în cadrul orelor de educație fizică sau chiar după cursuri o serie de activități. „Principalul nostru scop este de a readuce bucuria în sufletul copiilor. Iar acest lucru îl putem face prin joc. Ca urmare, împreună cu antrenori specializați, vom derula o serie de activități recreative și fotbalistice menite să-i bucure pe copii din județ, cu vârste cuprinse între 8 si 12 ani”, a declarat Cristi Sava, care a precizat: „Vom încărca mini-bus-ul AJF-ului cu toate materialele sportive necesare. Totodată, vom dota școlile din mediul rural cu mingi oficiale Adidas”. Toate acestea sunt posibile și grație sprijinului oferit de Federația Regională de Fotbal din Westfalia (FLVW), cu care AJF Bacău a încheiat, ca urmare a demersurilor lui Cristi Sava, un parteneriat de colaborare încă de anul trecut. Anul acesta, pentru „AJF Movil”, Iepurașul a venit ceva mai repede. Tocmai din Germania. „În urmă cu două săptămâni, conducerea FLVW m-a anunțat că sunt așteptat la Kamen, pe 5 aprilie, la ora 17.00- proverbiala precizie nemțească- pentru a mi se furniza, cu titlu gratuit, echipamentul sportiv promis de președintele Gundolf Walaschewski ca sprijin pentru proiectul AJF Mobil”, a relatat Cristi Sava. ”M-am prezentat în ziua și la ora fixată, având plăcerea de a fi întâmpinat de întreaga conducere a FLVW: președintele Walaschewski, vicele Manfred Schieders și instructorul pentru arbitri Oliver Topp. Oamenii m-au asigurat, încă o dată, de întreaga lor susținere, oferindu-ne drept cadou echipamentul sportiv necesar proiectului nostru rezervat copiilor din județul Bacău: mingi, materiale ajutătoare pentru antrenament, echipament de joc, tricouri și treninguri, toate marca Adidas. De asemenea, am primit echipament Adidas și pentru arbitrii băcăuani, iar la final, conducerea FLVW m-a asigurat că în iunie va veni în Bacău ”, a precizat președintele AJF. Vicepreședintele FLVW, Manfred Schniederes a confirmat că relația cu AJF Bacău va fi una de durată: „Acesta este doar un început. Sprijinul oferit partenerului nostru din România, Asociația Județeană de Fotbal din Bacău va continua”. În mod oficial, „Mingea este în terenul tău” se va pune în mișcare după vacanța de Paște. Între timp, însă, AJF a făcut primii pași, punctând două etape experimentale. Săptămâna trecută, mini-busul „AJF-Mobil”, avându-i la bord pe antrenorii Giani Florian și Gabi Vârlan, a vizitat școala din Săucești, iar astăzi va ajunge la Itești. În baza parteneriatului cu Consiliul Județean, „AJF Mobil” va poposi la 22 de școli din mediul rural. Totodată, proiectul va fi implementat la toate școlile din municipiu, în cadrul manifestărilor derulate de administrația locală sub titulatura „Bacău, oraș european al sportului”. 0 SHARES Share Tweet

