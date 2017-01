Preţul carburanţilor la pompă scade puţin câte puţin, dar sigur, semnalul fiind dat încă de la începutul anului, când Guvernul a decis eliminarea taxei de 7 eurocenţi pe litru, concomitent cu scăderea TVA, de la 20 la 19 la sută. În prezent, un litru de benzină de 95 a ajuns să se cumpere, la staţiile Petrom (compania cu cea mai dezvoltată reţea din ţară) cu 4,76 de lei (faţă de 5,22 de lei, la finele anului trecut), în vreme ce motorina obişnuită se vinde cu 4,73 lei (faţă de 5,19 lei litrul). Asta după ce, săptămâna trecută, motorina şi benzina, în unele staţii, aveau acelaşi preţ, de 4,73 lei litrul. În aceste condiţii, deşi încă nu se observă prea mult şi în buzunarul românului, s-a ajuns ca preţurile la pompă să fie printre cele mai mici…din Europa, şi încă ar mai fi loc. Asta dacă socotim că fiscalitatea ridicată a fost motivul principal invocat de marile companii de profil de fiecare dată când au purces la scumpirea carburanţilor. Or, în prezent, la noi s-a ajuns să fie cele mai mici taxe la carburanţi din Europa, excepţie făcând Luxemburg. În orice caz, dacă ar fi să ne comparăm cu situaţia de la sud de Dunăre, de la bulgari, de exemplu, unde ponderea taxării benzinei este mai mare decât la noi, iar preţul de la pompă este totuşi mai mic – 1,039 euro pe litru, faţă de 1,049 euro pe litru în România – putem deduce că se mai poate umbla (în jos) la preţuri. Cert e că ponderea taxelor în preţul final este acum de 51 % la benzină şi de 48% în cazul motorinei, cu mult sub media europeană, de 62% la benzină şi 57% la motorină. Preţul mediu al benzinei în România este de 1,049 euro pe litru, iar cel al motorinei, de 1,046 euro pe litru. 0 SHARES Share Tweet

