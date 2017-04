Sport Iarba verde de acasă Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aerostar Bacău- Atletico Vaslui (vineri, ora 17.00, stadion „Aerostar”). Etapa a 24-a a Ligii a III-a se deschide vineri. Se deschide pe „Aerostar”, cu întâlnirea dintre echipa gazdă pregătită de Mișu Ionescu si Atletico Vaslui. Rămâne însă de văzut dacă meciul se va juca. Sau cât din el se va juca. Aflată în colaps financiar și sportiv, Atletico a înregistrat până acum o neprezentare, iar la precedenta vizită în Bacău, pentru jocul cu Sport Club, a deplasat un lot redus numeric, meciul încheindu-se în min. 22, la 4-0 pentru băcăuani, după ce vasluienii rămăseseră în numai șase jucători. „Noi ne-am pregătit normal, în ideea că partida se va disputa până la urmă”, a fost mesajul „aviatorilor”, care vor să întrerupă seria înfrângerilor, în număr de trei. În plus, Aerostar are de luat și o revanșă după eșecul din tur: 2-6 la Vaslui. Nici nu-i va fi greu, în condițiile în care Atletico a pierdut toate cele șapte partide din 2017, înregistrând un goalveraj de 1-27! Sport Club Bacău- Olimpia Râmnicu-Sărat (sâmbătă, ora 17.00, stadion „Letea”). Sport Club continuă să câștige puncte pe terenul de joc. Și, din păcate, continuă să le piardă la Comisia de Disciplină a FRF. Ultima penalizare de două puncte a fost dictată săptămâna trecută, într-unul din cele șase dosare aflate pe rol la Federație în care clubul băcăuan figurează ca datornic. „Noi sperăm să recuperăm aceste două puncte care ni s-au luat pe nedrept, mai ales că avem actele care dovedesc faptul că am plătit tranșa respectivă către CSM Pașcani”, a anunțat conducătorul SC-ului, Sebi Păuceanu. Până vor recupera cele două puncte, Andrei Întuneric și compania se pregătesc să obțină cel de-al cincilea rezultat pozitiv consecutiv. Adversară le va fi Olimpia Râmnicu-Sărat, o echipă care nu prea știe ce-i aia remiză. În acest context, rezultat pozitiv ar rima cu o nouă victorie pentru Sport Club. Programul complet al etapei a 24-a: Aerostar Bacău- Atletico Vaslui, SC Bacău- Oimpia Râmnicu-Sărat, Sporting Liești- Știința Miroslava, Olimpic Cetate Râșnov- CSM Pașcani, Sportul Chișcani- AFC Hărman, Metalosport Galați- Csikszereda Miercurea-Ciuc, Avântul Valea Mărului- AFC Odorheiu Secuiesc. Clasamentul Seriei I 1. AFC Hărman 21 15 4 2 47-12 49p.

2. Csikszereda 21 14 5 2 44-13 47p.

3. Știința Miroslava 21 14 3 4 48-25 45p.

4. Aerostar Bacău 22 10 5 7 32-22 35p.

5. CSM Roman 22 10 3 9 38-40 33p.

6. Sporting Liești 22 9 4 9 29-25 31p.

7. Olimpia R. Sărat 22 9 2 11 30-26 29p.

8. Atletico Vaslui 21 9 2 10 36-41 29p.

9. Av. V. Mărului 21 9 2 10 37-46 29p.

10. Cetate Râșnov 22 7 5 10 23-26 26p.

11. Metalosport Gl. 21 7 4 10 17-26 25p.

12. AFC Odorhei 21 6 3 12 19-47 21p.

13. CSM Pașcani 21 6 2 13 34-52 20p.

14. Sportul Chișcani 22 3 3 16 14-47 12p.

15. SC Bacău 22 7 5 10 40-40 -20p.*

