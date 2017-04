Cultura Iarba nebunilor, exponatul lunii la Muzeul de Științele Naturii din Bacău de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ”Iarba nebunilor” sau ”spânzul” (Helleborus Purpurascens) a fost declarată atracția principală a lunii aprilie, la Muzeul de Științele Naturii din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” din Bacău. Pasionații de științele naturii sau simplii curioși sunt invitați, pe tot parcursul acestei luni, la Muzeul din Parcul Cancicov pentru a afla despre exponatul amintit, dar nu numai. Potrivit specialiștilor de la instituția amintită, Spânzul sau ”iarba nebunilor” este o plantă originară din Europa Centrală, are mare rezistență la ger, iar florile pot apărea primăvara devreme, chiar de sub zăpadă. Planta, care crește în mănunchi, poate atinge până la 35 cm înălțime și poate fi observată în zonele de deal și munte, în fânețe, tufărișuri, în păduri sau la marginea acestora. I se spune ”iarba nebunului”, probabil pentru că – ne explică specialiștii -, ”toate componentele spânzului sunt extrem de toxice, de la flori la rădăcină, planta păstrându-și toxicitatea și în stare uscată”. Cu toate acestea, spânzul, mai ales prin rădăcini și rizomi, este folosit în fitoterapie și ”poate avea proprietăți curative remarcabile dacă este administrat sub supraveghere medicală”, intoxicația cu spânz putând duce la anestezia sistemului nervos central. În tradiţia populară românească, spânzul a fost utilizat ca plantă de leac de uz veterinar, dar poate fi cultivat și ca specie ornamentală. Vizitatorii sunt așteptați la expozițiile Complexului, de marți până duminică inclusiv, între orele 8-16. 2 SHARES Share Tweet

