În urmă cu 100 de ani, pe 7 februarie 1917, se năştea Toader Ciubotaru. Peste ani, băcăuanul a fost chemat la oaste, a trecut prin foc, dar a scăpat cu viaţă. Ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani, veteranului băcăuan i-au fost alături cei dragi, familia, generaţii de nepoţi şi strănepoţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi militari din cadrul Biroului Informare-Recrutare al Cercului Militar Judeţean şi garnizoana Bacău. Slt. (rtr.) Toader Ciubotaru locuieşte în comuna Huruieşti, într-o casă modestă, aflată într-un loc izolat, unde, iarna cu greu se poate ajunge. La împlinirea celor 100 de ani am vrut să-i fim alături, să ne împărtăşească pe cât posibil din experienţa trăită pe front, pentru ca mai apoi, să le împărtăşim cititorilor crâmpee din momentele petrecute în linia întâi. Vremea neprietenoasă, cu ploaie şi ninsoare pe alocuri, nu ne-a împiedicat să ajungem la destinaţie. Pe drum, am apelat la ajutorul poliţiştilor locali pentru a ne îndruma spre casa veteranului care tocmai a împlinit 100 de ani. După ce am străbătut o distanţă considerabilă pe un drum de ţară, am cotit pe o ulicioară, într-un colţ uitat de timp. Aniversare în familie Dintr-o casă veche, mică, vopsită în roz şi cu ramele ferestrelor albastre, răzbăteau ecourile unor melodii de petrecere. Am păşit pragul porţii care abia se mai ţinea în balamalele vechi şi am intrat într-o cămăruţă mică, dar caldă. La marginea unuia din paturi ne aştepta Toader Ciubotaru. Bărbatul a suferit mai multe operaţii la picioare, iar acum nu se mai poate deplasa. Pe rând, maiorul Andrei Ghindă, din cadrul Biroului Informare-Recrutare al Cercului Militar Judeţean Bacău, lt. Adrian Cocea şi plt.maj. Crina Cristofor, de la Baza 95 Aeriană Bacău, i-au oferit veteranului un tort aniversar, o şampanie, i-au transmis mesajul Otiliei Sava, secretar de stat MApN şi o diplomă de excelenţă din partea cmdr. dr. Valerică Vrăjescu, comandantul garnizoanei Bacău. „Cu prilejul aniversării celor 100 de ani de viaţă şi de istorie, avem deosebita onoare să vă adresăm cele mai calde urări de sănătate şi bucurii alături de cei dragi. Vă suntem pe deplin recunoscători pentru vitejia şi curajul de care aţi dat dovadă pe câmpurile de bătălie, fiind un exemplu pentru generaţiile următoare", se arată în mesajul semnat de Otilia Sava, secterat de stat MApN. Vizibil emoţionat, veteranul artilerist le-a mulţumit militarilor pentru darurile primite. Din păcate, la 100 de ani, memoria veteranului nu mai este la fel de vie, însă, încă îşi mai aminteşte de Odesa, de drumul făcut pe jos până în ţară şi de anii ce au urmat războiului, perioadă în care a făcut pază la unitatea militară de care aparţinea, Regimentul 2 Antiaeriană. După armată, bărbatul a revenit în satul natal şi s-a dedicat muncii câmpului. A lucrat mult timp la CAP, a făcut agricultură şi crede că munca activă l-a ţinut în viaţă. Între timp, familia i s-a mărit. 1 of 10 A avut trei fete şi trei băieţi, care i-au dăruit 28 de nepoţi. La zestrea familiei se mai adaugă încă 10 strănepoţi. Familia are posibilităţi materiale modeste, iar cei care îi poartă de grijă spun că le este greu. Cu toate acestea, se străduiesc să-i ofere veteranului condiţii de trai decente, până când Dumnezeu îl va lua la ceata drepţilor.

