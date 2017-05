Cultura Hublou / Viața trebuie condimentată ca să trăiești de Carmen Mihalache - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asta era convingerea intimă a Fridei Kahlo, pictorița mexicană cu o viață tumultoasă, plină de tragedii, pândită mereu de moarte. La șase ani face poliomelită, se zbate între viață și moarte, scapă, dar rămâne cu un picior mai scurt și mai subțire, ca de păsărică. Apoi, în adolescență, suferă un accident cumplit, autobuzul în care se afla fiind izbit de un tramvai. Când bara de la coborâre i-a străpuns pelvisul. A fost un adevărat miracol că a scăpat cu viață, dar toată scurta ei existență va fi marcată de mari suferințe, de încercări la limită. Micuța Frida este însă puternică, e o luptătoare neînfricată, care-și va găsi eliberarea în pasiunea pentru artă, pentru pictură. Va trăi o iubire pasională cu celebrul pictor muralist Diego Rivera, mai în vârstă decât ea cu 18 ani, care-i va deveni soț, dar va avea mai mulți amanți și amante, printre ei numărându-se și Troțki, vestitul revoluționar rus. Pentru că rebela Frida va fi o înfocată comunistă, crezând în noua ideologie care bântuia Europa începutului de secol XX. Povestea ei e stranie și tulburătoare, ea cunoscând, în America și la Paris, multe mari personalități ale lumii artistice din acea epocă, pe Hemingway, Dali, Miller, Anaïs Nin, A. Breton, Dos Passos, și alții. Cum biografia pictoriței este una de excepție, nu e de mirare că ea a inspirat pe mulți autori, ultimul fiind un mexican cu nume ciudat, F.G. Haghenbeck, care a scris „Cartea secretă a Fridei Kahlo” (apărută la Editura Babel). Un roman, mai curând, în el fiind multe elemente de ficțiune, imaginație, așadar, și poezie, mister. Ceea ce-i și explică succesul răsunător, volumul fiind tradus în multe limbi și luând importante premii. Am citit cartea și pot să spun că este o lectură pasionantă. De la ce pornește Haghenbeck? De la ceva aparent neînsemnat, și anume un carnețel negru care conține o mulțime de rețete culinare destinate ofrandelor pentru morți. Carnețelul respectiv are numele de Cartea Plantei de Mentă, el urmând să fie arătat vizitatorilor la o expoziție consacrată Fridei Kahlo, numai că, în mod misterios, acesta nu mai e de găsit în ziua vernisajului. În fine, acesta poate fi un artificiu de construcție a romanului, din care nu lipsesc acele seducătoare elemente de realism magic proprii literaturii sud- americane. Cert este că autorul chiar cunoaște multe secrete ale gastronomiei mexicane, transcriind în amănunt o mulțime de rețete, care mai de care mai ademenitoare. E un amestec mirobolant de arome, de parfumuri exotice în aceste preparate care îmbină tradiția spaniolă cu cea indigenă și în care intră; migdalele, cuișoarele, scorțișoara tăiată bucățele și prăjită, cacao, brânza coaptă, fel și fel de ardei iuți, de o uluitoare varietate, carnea de pui cu sosuri picante, miezul fructelor de mango, de papaya, bobițe de rodii, bucăți de ananas, cubulețe de avocado, fructe glasate de gaviola și de cactus. Și ce minunăție de gustări, de tamales și de champurrado, toate stropite din belșug de tequila, bineînțeles. O adevărată orgie de gusturi și de culori, care te amețește cu totul! Te îmbată această carnavalescă bogăție de bunătăți gastronomice în care se contopesc două mari culturi, te transportă în alte spații, exotice, toride, fascinante. Eu am reținut o rețetă de paste cu midii și una de înghețată de mango din Tepozteco (miez de mango amestecat cu zeamă de lămâie, coajă rasă de lămâie, apă, zahăr brun, frișcă ușor bătută, un gălbenuș de ou) descrisă ca „o bucățică din paradis, care, cu fiecare atingere a limbii, se topește în mâinile noastre, arătându-ne că lucrurile bune sunt efemere”. Chiar așa, din păcate! Dar ce frumos e spus asta ! Așa e scrisă toată această carte captivantă, care te fură, te încântă la fiecare pagină. Și din care e de reținut mai cu seamă fraza aceea înscrisă de Frida, Fridita, în carnețelul ei negru, frază la care se întorcea în cele mai negre momente ale existenței ei, în clipe de grea cumpănă, când o încerca gândul sinuciderii: „Să ai curajul să trăiești, căci, de murit, oricine poate muri”. Carmen MIHALACHE 0 SHARES Share Tweet

