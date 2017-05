Cultura Hublou / O listă care rămâne deschisă de Carmen Mihalache - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Am plecat cu o stare foarte bună de la spectacolul lui Florin Piersic jr. „O mie de motive ” după Duncan Macmillan, pe care publicul băcăuan l-a putut vedea la Bacău Fest Monodrame. În drumul spre casă, dar și în zilele următoare m-am tot gândit la ce aș pune eu pe o astfel de listă, cum e cea a personajului din piesă. Personajul fiind un băiețel, care apoi crește, dar nu poate să uite o tragedie din familie – repetatele tentative de suicid ale mamei sale. Încearcând să înțeleagă de ce un om poate renunța la viață, el începe să caute în el însuși, în diverse întâmplări, în oamenii pe care-i cunoaște, în ceea ce-l înconjoară, frumosul, motivații pentru a vrea să rămâi pe lumea asta. Și înșiră tot felul de lucruri mărunte, în aparență, dar fiecare având un potențial de frumusețe simplă, binefăcătoare, senină. De pildă: înghețata, o baie cu spume, să dormi într-un hamac, să spui o poveste, să înoți gol, să mănânci desert înainte de felul întâi, să găsești carul mare pe cer etc. Da, și eu aș pune înghețata neapărat pe listă, una cât mai mare, parfumată, ușoară, din fructe de pădure, mango, pepene galben, limete, fructul pasiunii. Aș adăuga mersul prin ploaie, alergatul desculț prin iarbă, răsăritul de soare la mare, asfințiturile în mii de culori, primii fulgi de zăpadă care ți se topesc în palme, mirosul florilor, dragostea împărtășită, jocurile copiilor, zbenguiala cu un cățel, cititul, întâlnirea cu oameni buni, generoși, altruiști, călătoriile, aroma cafelei de dimineață, și încă multe, multe alte lucruri care dau savoare vieții. Cred că e bine să ai o asemenea listă mereu deschisă, să nu te plictisești niciodată, să faci acele lucruri care merită făcute, să strângi amintiri frumoase. Să nu te pleoștești, să nu te înnămolești în rutina zilnică. Să rămâi viu, curios, proaspăt, disponibil oricând pentru a încerca ceva nou, care să-ți pună în mișcare toate resorturile interioare, să te facă să descoperi acel altceva mult visat. Să nu renunți la romantism, și nu mă gândesc la gesturile asimilate acestuia, devenite niște clișee, ci la o stare lăuntrică, la o rebeliune tinerească, la încăpățânarea de a rămâne curat, neatins de intemperiile vieții. Nealterat de pofte și dorințe urâte, de pasiuni josnice. Să fii romantic înseamnă să te dăruiești celorlalți, să nu fii egoist, să le faci surprize plăcute celor dragi, să împrăștii bucurie în jurul tău. Sunt o sumedenie de motive care fac viața frumoasă, totul e să ai imaginație și să vrei să mergi în întâmpinarea lor, să nu te închizi, să nu devii mefient, posac. Cred că printre cei mai nefericiți oameni sunt egoiștii, narcisicii și cei care suferă de boala puterii. Una dintre cele mai urâte și perverse, ducând la dezumanizare, în cele din urmă. Nu-ți trebuie mult ca să fii fericit, e o vorbă veche și înțeleaptă. Doar să te cunoști pe tine însuți, și să știi cu adevărat ce vrei. Să te cunoști și să te respecți, să nu te lași folosit, manipulat, să nu îngădui nimănui să-ți locuiască mintea. Pentru că nimic nu-i mai înjositor pentru un om decât să fie manevrat ca un obiect.

În fine, închei acum micile mele însemnări, lăsându-vă să vă gândiți la propria listă cu motive pentru care viața merită prețuită și trăită din plin, fără rest. Carmen Mihalache

