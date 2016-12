Cultura Hramul Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Marţi, 6 decembrie 2016, se va celebra hramul Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău. Liturghia solemnă de hram va începe la ora 11.00 şi va fi oficiata de către Presfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi alături de numeroşi preoţi din Bacău, dar şi din alte localităţi ale Moldovei. Sunt aşteptaţi să participe la sărbătoare câteva mii de credincioşi din Bacău şi din localităţile învecinate. Datorită numărului mare de credincioşi şi de preoţi, Liturghia solemnă se va celebra în Biserica „Sfinţii Petru şi Paul”, mult mai încăpătoare. Predica hramului va fi ţinută de pr. Daniel Iacobuţ, profesor şi director spiritual la Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi. Credincioşii au fost îndemnaţi să se pregătească sufleteşte pentru hramul parohial, să se spovedească, să participe la sfintele Liturghii. Cei care, spovediţi fiind, se împărtăşesc, fac o rugăciune după intenţia Sfântului Părinte şi participă la sărbătoarea hramului, pot dobândi indulgenţa plenară. Celelalte Liturghii din ziua hramului vor fi la orele 6.00, 8.00, 9.00 şi 18.00.

Parohia „Sfântul Nicolae" este cea mai mare şi cea mai veche parohie romano-catolică din Bacău. Sediul Decanatului Romano-Catolic de Bacău, ce însumează 21 de parohii, se află tot în Parohia „Sfântul Nicolae". Paroh şi decan de Bacău este pr. Isidor Dâscă. Conform documentelor istorice, în ţinutul Moldovei, după Episcopia de Milcov (1227-1241), Episcopia de Siret (1371-1434) şi Episcopia de Baia (1418-1523), între anii 1607 şi 1818, oraşul Bacău a fost sediul Episcopiei Romano-Catolice de Bacău. La 17 septembrie 1607, papa Paul al V-lea l-a numit pe Ieronim Arsengo episcop de Bacău (1607-1610), numirea acestuia fiind echivalentă cu data de naştere a Episcopiei de Bacău. Începând cu data de 2 noiembrie 2014, biserica este loc de adoraţie semiperpetuă, zilnic în intervalul 8.00-20.00, şi vineri, toată noaptea. (C.L.)