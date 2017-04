Social Hoţii sunt atraşi de telefoanele sau genţile lăsate în maşini de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Unii băcăuani parcă îi invită pe hoţi să le spargă maşinile. Îşi lasă în autoturisme bunuri de valoare, ce le atrag atenţia celor certaţi cu legea, şi apoi sună la 112 să anunţe că au fost „prădaţi”. În primele trei luni ale acestui an, în municipiul Bacău, s-au înregistrat 35 de astfel de fapte, iar în tot anul 2016 au fost 160 de sesizări. În toate cazurile, poliţiştii au întocmit dosare penale şi au demarat cercetări pentru prinderea suspecţilor, însă în unele situaţii prejudiciul nu mai poate fi recuperat sau se recuperează doar o mică parte. „În cursul anului 2016, la nivelul Poliției Municipiului Bacău, au fost soluționate 226 de furturi din autoturisme, iar în primele trei luni ale anului 2017 s-au soluționat 49 astfel de furturi (n.r. – diferenţa fiind dosare rămase în lucru din anul anterior)”, a declarat insp. pr. Gabriela Ciobanu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. Poliţiştii mai spun că, anul trecut, în perioada sezonului cald, s-a constatat o creştere a furturilor de telefoane mobile și poșete, lăsate la vedere pe timpul zilei în autoturisme neasigurate, fapte petrecute mai ales în zonele aglomerate. Ocazional au fost şi furturi de acumulatori, în special de la maşini Dacia, pe care proprietarii nu le mai foloseau, dar le ţineau în parcări sau pe spaţiul verde de lângă bloc. Pentru a preveni astfel de furturi, poliţiştii le recomandă băcăuanilor să instaleze în maşini sisteme de alarmare şi să fie atenţi la bunurile lor. „Să asigure autoturismele prin încuierea uşilor, să folosească un sistem de blocare al uşilor cu chei neconvenţionale şi să nu lase la vedere în interiorul autoturismului obiecte de valoare care stârnesc interesul hoţilor (bani, genţi de voiaj, poşete, borsete, genţi tip «Diplomat», aparatură electronică, acte personale etc.)”, a mai spus insp. pr. Ciobanu. 0 SHARES Share Tweet

