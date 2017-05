Social Hoții au furat cablul electric între Sănduleni și Tisa de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 04 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Onești au identificat un bărbat de 31 ani, din comuna Livezi, bănuit de comiterea infracțiunii de furt. Din cercetări a rezultat că la data de 11 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras aproximativ 60 metri liniari de cablu electric de pe tronsonul Sănduleni – Tisa, aparținând unei societăți comerciale din Versești, rețeaua electrică dintre satele Sănduleni – Tisa privind alimentarea pompelor de apă de la rețeaua comunală având cablul secționat. În urma investigațiilor efectuate au fost solicitate și emise de către Judecătoria Onești două mandate de percheziție domiciliară, ocazie cu care s-au efectuat percheziții la domiciliul a doi bărbați de 42, respectiv 61 ani, ambii din comuna Livezi. În urma cercetărilor, la locuința bărbatului de 61 ani a fost identificat un bărbat de 31 ani, din comuna Livezi, bănuit de comiterea faptei precum și cablul sustras. Totodată, cu ocazia efectuării percheziției, la domiciliul bărbatului de 61 ani, au fost identificate două piei de bursuc, lațuri de vânătoare, alice, tuburi de cartuș, precum și un dispozitiv de sertizat cartușe. În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, practicarea vânătorii cu lațuri și transportul vânatului. După definitivarea cercetărilor, dosarele penale urmează a fi înaintate la Prchetul de pe lângă Judecătoria Onești, cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

