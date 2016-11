Hotelul Central va primi o „haina” noua!

In sfârsit, mi-am zis, au inceput lucrarile de reabilitare si modernizare a Hotelului Central. Stiti, cladirea aceea frumoasa din centrul orasului, construita pe la 1930, unde a functionat un cinematograf, un hotel si un teatru. Este bijuteria care a mai ramas in picioare, dupa “cutremurul” de dupa 1990.

Hotelul a fost cumparat de societatea Idaho Trading SRL care, in 2013, a intrat in faliment. Intre timp, imobilul s-a degradat, este prapad in interior, este prapad si in exterior. Cade zidaria, au crescut copaci pe la ferestre, devenind un pericol public. Pâna mai ieri, fatada era acoperita cu o pânza neagra: de tot râsul! Nu, nu de reabilitare este vorba. Urmeaza doar o cârpeala, cu toate aprobarile aferente, deoarece cladirea este declarata monument istoric.

De ani, nici nu le mai stiu numarul, am tot scris, am cerut explicatii, Consiliul Local Bacau spunea ca va cumpara imobilul, Ministerul Culturii a refuzat oferta; totul a intrat in ceata. Fostul primar afirma cu tarie ca va repara imobilul si va recupera banii de la proprietar. Ii da voie legea. Intre timp, continua un litigiu intre cineva si alt cineva, de aceea Primaria nu mai poate interveni. Istorie.

Ne-am interesat. Situatia este urmatoarea: “Deoarece imobilul a devenit pericol public, pâna la rezolvarea litigiului, in baza unei legi favorabile administratiei locale, am decis sa intervenim la fatada, cu o lucrare provizorie de protectie, prin montarea unor cadre din metal, peste care se va monta un material special de protectie impotriva caderilor unor materiale, care ar pune in pericol pietonii. Pentru proiect si-a dat acordul si Directia de Cultura si Patrimoniu”, ne-a spus Dragos Stefan, viceprimar al municipiului Bacau.

Lucrarile sunt in toi, se sparg peretii, pentru a monta cadrul metalic, peste care va fi montata o prelata. Nu am reusit sa vedem proiectul, insa deja au aparut comentarii pe internet. Si nu toate pozitive.

“Primaria a venit la noi cu o solicitare scrisa, prin care ne-a cerut acordul, in vederea executarii unor lucrari la fatada fostului hotel CENTRAL. Nu este un proiect deosebit, cladirea prezinta pericol pentru pietoni, iar aceasta interventie este necesara. O sa urmarim modul de realizare si de respectare a proiectului”, ne-a declarat Petru Cimpoesu, director al Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Cultural Bacau.