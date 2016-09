Hot prins in copac

O intâmplare demna de “Cascadorii râsului” s-a petrecut in cartierul Aviatorilor din municipiul Bacau. Un hot a fost prins in flagrant pe când incerca sa intre pe fereastra unui apartament.

Martorii oculari spun ca dupa ce a cercetat o vreme blocul nr. 19 si un anume apartament situat la etajul I al imobililui, hotul s-a urcat mai intâi intr-un brad, a urmarit sa vada daca este miscare in interior, apoi a schimbat unghiul de abordare si copacul.

Pe când statea cocotat intr-un visin firav, incercând sa se agate de geamul apartamentului respectiv, a fost saltat de politisti. Martorii oculari spun ca mare i-a fost mirarea hotului atunci când fereastra filata s-a deschis, iar mâna intinsa era a unui politist.

Locatarii au povestit apoi cum hotul a fost tras in casa, iar politistii l-ar fi scos pe usa apartamentului in care vroia sa intre. Ceea ce nu stia hotul este faptul ca proprietarul apartamentului in care vroia sa intre este un fost militar, iar omul a actionat ca la carte, apelând 112.

Unele voci spun ca tocmai acest aspect l-ar fi atras pe hot, mizând pe faptul ca “victima” are o pensie frumoasa.

Altii spun ca individul cu abilitati de alpinist ar fi actionat la pont. Cercetarile politistilor au scos la iveala faptul ca hotul este recidivist si au deschis o ancheta in acest caz.

In urma acestui incident, locatarii au solicitat Asociatiei de proprietari nr. 51 sa faca demersurile necesare pentru toaletarea copacilor din jurul blocului, coronamentul acestora favorizând actiunile infractorilor.