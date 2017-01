O întâlnire cu privire la îngrijirile paliative din România și Norvegia a scos la iveală aspecte noi, pe care mulți specialiști nu le cunoșteau. Evenimentul organizat, miercuri, de Asociația „Lumina” a fost găzduit de Consiliul Județean (CJ) Bacău. Din Norvegia au venit Natasha Pedersen, Trond Backer și Arne Bang, reprezentanți ai organizației Foreningen for Barnepalliasjon din Kristiansand. Oaspeții au fost primiți de Sorin Brașoveanu, președintele CJ, și Cosmin Necula, primarul Bacăului. La conferință au fost prezenți directori și specialiști ai instituțiilor de sănătate și protecție socială. „În cadrul proiectului Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială, finanțat de SEE, am avut oportunitatea de a ne căuta parteneri norvegieni astfel încât să dezvoltăm proiecte pe viitoarele linii de finanțare, a declarat Mara Matei, manager comunicare la Asociația Lumina. Am avut noroc și i-am găsit pe cei de la Foreningen for Barnepalliasjon. În august am fost noi acolo, iar acum au venit ei aici, ca să vadă cum lucrăm. Sunt de-a dreptul impresionați că lucrurile se mișcă în România, nu se așteptau, dar și de condițiile grele în care se descurcă beneficiarii noștri, de felul în care părinții au învățat să gestioneze boala copiilor și sunt convinși că noul hospice va face o mare diferență în viața comunității băcăuane.” ”Lumina” nu e singură! Pe următoarea linie de finanțare, Asociația „Lumina” va dezvolta un proiect împreună cu Foreningen for Barnepalliasjon (Asociația pentru Îngriji Paliative Pediatrice), care se va implementa atât în Norvegia și cât și în România. Mihaela Dumitrache, directorul asociației, a prezentat proiectul de bază, „Îngriji Paliative – Măsuri integrate de incluziune socială”, în cadrul căruia a avut loc schimbul de experiență cu norvegienii, proiect care a format 540 de profesioniști din toată țara și a dezvoltat o metodologie de lucru, care lipsea. Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a vorbit despre importanța parteneriatelor cu ONG-urile în domeniul serviciilor sociale și a felicitat Asociația „Lumina”, asigurând-o că „nu este singură în această ecuație”. Și primarul Cosmin Necula i-a felicitat pe reprezentanții asociației că au reușit să ducă la bun sfârșit proiectul și a declarat că serviciile sociale ar trebui asigurate de ONG-uri. Se poate și în Norvegia Natasha Pedersen, președinta Foreningen for Barnepalliasjon, prima asociație de acest gen din Norvegia, nici acolo nefiind dezvoltate îngrijirile paliative pentru copii, a fost de acord că ONG-urile oferă servicii de o calitate foarte bună și mai eficiente din perspectiva costurilor. „Dar ca să dezvolți îngrijirile paliative este nevoie de sprijinul autorităților, așa cum faceți dumneavoastră aici, în Bacău”, a adăugat ea. În Norvegia, îngrijirile paliative au devenit o prioritate, fapt care se datorează și acestei organizații, deoarece nu era nimic înainte. Foreningen for Barnepalliasjon a pus accent pe educație, iar acum începe să strângă fonduri pentru primul hospice pediatric din Norvegia. „Întorși acasă, vor merge la primarul lor și vor cere și ei o bucată de pământ pentru a construi un hospice”, a explicat Mara Matei, referindu-se la faptul că Primăria Bacău a asigurat teren pentru hospice, pe Calea Romanului. „Este impresionant suportul pe care Asociația Lumina îl primește, ca organizație, de la autorități, a declarat Natasha Pedersen. Aveți tot ceea ce vă trebuie ca să mergeți în direcția potrivită!” Cum norvegienii vor să fie cei mai buni, vor discuta cu Ministrul Sănătății și îi vor spune „uitați ce fac oamenii aceștia, în România, iar dacă se poate în România, se poate și în Norvegia”. „Acest proiect e nou drum, un nou început. Există oportunități de finanțare, iar noi am pregătit terenul pentru aceste oportunități. Nimic nu se face de unul singur, iar Asociația Lumina nu este singură în această ecuație, căci problemele sunt ale comunității, ale județului.”

Sorin Brașoveanu, președinte CJ Bacău „Serviciile sociale sunt cel mai bine prestate de ONG-uri, de partenerii privați și cred că statul trebuie să dețină doar un portofoliu de control. În rest, alocările financiare trebui să se ducă către cei care demonstrează de ani de zile că se pricep să facă mult mai bine acest tip de servicii.”

