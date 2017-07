– acesta a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău plin de sânge şi cu un picior rupt O bătaie iscată între doi bărbaţi, din comuna Horgeşti, s-a încheiat cu unul dintre ei pe patul de spital. Victima, în vârstă de 43 de ani, a fost adusă la camera de gardă a unităţii medicale din Bacău cu un traumatism la cap şi o fractură la piciorul drept. Omul era plin de sânge şi a fost internat în Secţia Ortopedie pentru îngrijiri medicale şi va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Ar fi fost bătut chiar de un cumnat, cu care se pare că are un conflict mai vechi. S-ar fi întâlnit la soacra lor şi acolo l-ar fi lovit cu o secure în cap, după care şi în picior. Speriată, soţia rănitului i-a sărit în apărare şi imediat a pus mâna pe telefon şi a sunat la 112, la faţa locului ajungând un echipaj de ambulanţă, dar şi poliţiştii care au demarat imediat o anchetă. „În cauză, poliţiştii au început cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. În funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale de care va avea nevoie victima, încadrarea juridică se poate schimba. 35 SHARES Share Tweet

