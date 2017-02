Holzindustrie Schweighofer nu taie lemn din pădurile României

Compania Holzindustrie Schweighofer (HS), cel mai mare procesator de lemn din România, cu cinci fabrici (între care și Holzindustrie Schweighofer BACO, din Comănești, cea mai mare fabrică de panel din lume care activează într-o singură locație), se confruntă cu noi atacuri la adresa sa, principala acuzație fiind că „taie ilegal pădurile” sau că „încurajează tăierea ilegală a acestora”. Marți, 7 februarie, la Bonn, la sediul organizației Forest Stewardship Council – FSC (care militează pentru un management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume și oferă, voluntar, certificări în acest sens), „De-clic.ro” – prima platformă de petiții, apeluri la acțiune și activism online creată exclusiv pentru România, împreună cu partenerul Campact (Germania), au înmânat o petiție cu peste 250.000 de semnături prin care se cere retragerea definitivă a certificării FSC companiei Schweighofer. Certificarea FSC este, însă, una voluntară. Tot marți, 7 februarie, la sediul fabricii HS din Rădăuți, reprezentanții companiei au prezentat ziariștilor argumentele care o dezincriminează. La întâlnirea cu ziariștii au venit Nichifor Tofan – directorul HS sucursala Rădăuţi, Gabriel Ene – director în sucursală, Vasile Varvaroi și Adrian Dulgheru, directori de achiziţii de masă lemnoasă pentru HS, care au făcut o prezentare a companiei, dar mai ales a politicii și a metodelor de aprovizionare cu masă lemnoasă a fabricilor, a modului în care este urmărită trasabilitatea acestei materii etc. Acestea au putut fi urmărite și pe viu de ziariști în sectoarele de producție ale fabricii din Rădăuți, de la intrarea camioanelor cu lemn până la sortarea buștenilor, la prelucrarea, pe etape a lemnului și la ambalarea produselor finite.

Unde lucrează HS în România Compania HS are afaceri în prelucrarea lemnului (în Cehia, Austria și România), în producerea de energie prin cogenerare sau implicit prin produse ca peleți și brichete de lemn pentru foc, în silvicultură (inclusiv în România, dar numai pe 14,7 ha), face comerț cu lemn și produce viscoză, are și ceva afaceri imobiliare prin Austria și România, dar se implică și în multe proiecte sociale în aceste țări. Numai în România, în fabricile ei din Rădăuți, Comănești, Reci, Sebeș și Siret, lucrează 3.100 de oameni. Două fabrici ale ei sunt în Austria și Germania. În țara noastră, alți 10.000 de angajați depind de parteneriatele cu HS. De unde vine lemnul la HS și ce se întâmplă cu el Locația fabricii din Rădăuți arată ipresionant, dacă pe cele circa 50 ha de teren ale ei vezi și halele de producție, dar și munții de cherestea, de grinzi din lemn rezultate din fabricație. Pe porțile ei intră des camioane cu bușteni și ies la fel de des camioane și trenuri cu materii finite. Stive de containere cu denumiri din multe țări ale lumii așteaptă să fie încărcate.

HS preia lemn din România, dar și din alte 15 țări și este cel mai mare importator de masă lemnoasă de la noi. Însă numai 9% din lemnul recoltat în toată țara (conform datelor oficiale ale anului 2015) ajunge în fabricile HS, care este și singura companie care nu achiziționează lemn din parcurile naționale.

Materia primă este valorificată integral, iar coaja buștenilor este utilizată pentru producerea de energie verde. Rumeguşul, cipsurile şi tocătura sunt utilizate pentru producţia peleţilor şi a brichetelor. Cum se asigură proveniența legală a lemnului „Holzindustrie Schweighofer – spune Nichifor Tofan – a respectat și respectă toate prevederile legale în ceea ce priveşte controlul provenienței lemnului încă din faza precontractuală, prin verificarea furnizorilor, şi până la livrarea masei lemnoase la poarta fabricilor. Înainte de semnarea contractelor de achiziție firma noastră auditează toţi potențialii furnizori, astfel încât cei care nu respectă toate prevederile legale în vigoare sau nu au toate documentele necesare, nu sunt acceptați ca parteneri de afaceri”.

HS este, însă, una dintre cele 6.600 de firme de prelucrare a lemnului în România. Ea achiziţionează lemn de la firmele de exploatare, acele firme care sunt atestate să execute lucrări de recoltare în pădure. Auditarea ofertelor de la acestea presupune verificarea provenienței lemnului – în speță actul de punere în valoare (APV), autorizația de exploatare, titlurile de proprietate în cazul furnizorilor persoane fizice, dar şi alte documente necesare conform legislaţiei în vigoare, în funcție de specificul furnizorului și zonei de achiziție. În plus, pentru acceptarea furnizorului, este necesară încheierea unui angajament sub semnătură privată, prin care furnizorii se angajează că toată masa lemnoasă ce urmează a fi livrată către HS nu provine din surse controversate sau necontrolate.

Doar în aceste condiții, HS acceptă semnarea contractului cu furnizorul.

În momentul în care transportul ajunge la poarta fabricilor, angajații HS efectuează un control foarte strict al documentelor, verificând corectitudinea întocmirii avizelor de însoțire și datele înscrise pe acestea, validitatea avizelor, validitatea codului unic din sistemul Woodtracking, numărul unic al partizii generate de SUMAL, caracteristicile masei lemnoase livrate (specie, diametre, lungimi, volum). Trasabilitatea lemnului, urmărită cu Sitsemul Timflow În anul 2016, HS a elaborat o politică de achiziții a masei lemnoase care a fost tradusă în opt limbi. Acest angajament pentru aprovizionarea legală a fost distribuit către toți furnizorii HS și publicat pe website–ul companiei. Angajamentul stipulează că HS nu acceptă lemn din pădurile în care lemnul se recoltează ilegal, din zonele în care se încalcă drepturile tradiţionale şi civile și din pădurile în care valoarea înaltă de conservare este ameninţată prin operaţiunile silvice.

În ianuarie 2016, experții în gestionarea sustenabilă a pădurilor de la firma de consultanță finlandeză Indufor au fost angajați pentru a găsi posibile deficiențe în procesele de achiziție ale HS. Iar în prima jumătate a anului 2016, angajații HS România au efectuat zeci de audituri în pădure și sute de audituri la sediile furnizorilor. Compania investește și în tehnica modernă de monitorizare, privind trasabilitatea lemnului, iar cel mai nou aplicat în acest fel este Sistemul Timflow. Începând cu decembrie 2016, HS a început să echipeze cu dispozitive GPS camioanele care livrează bușteni la fabricile de cherestea și la punctele de lucru (depozite). Furnizorii și transportatorii trebuie să prezinte traseul parcurs de camioane, în plus față de toate celelalte documente cerute de legislația în vigoare. HS se va asigura, astfel, că încărcătura camionului provine într-adevăr din locul specificat în documente și că transportatorii nu pot devia de la traseul prestabilit și nu pot falsifica documentele emise pentru HS pentru a livra lemn ilegal altor procesatori.

