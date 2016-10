Hernia de disc cervical

Durerea cervicala este frecvent intâlnita in practica medicala. Oare cine nu a experimentat cel putin o data o durere cervicala, cu sau fara raspândire spre umeri? De cele mai multe ori persoanele implicate dau vina pe „spondiloza”, chiar daca au o vârsta frageda, 22 de ani de exemplu.

Aceasta suferinta poate fi intâlnita la persoane foarte tinere, dar si vârstnice. Cauzele sunt diferite, cu anumita preponderenta functie de vârsta.

In ultimul timp tot mai multi tineri se plâng de dureri cervicale. Cel mai frecvent incriminate sunt pozitiile incorecte, monotone ale capului si cefei.

Uitati-va in jur si veti vedea pe strada, in mall-uri, mijloace de transport in comun persoane care „butoneaza” de zor telefonul mobil, evident cu capul aplecat in flexie.

Daca aceasta pozitie se repeta, se prelungeste si stim ca asa este, a devenit un obicei habitual, apare durerea cervicala de cauza statico-posturala.

Intinderile, contracturile, dezechilibrul creat intre grupele musculare situate pe fata anterioara si posterioara a gâtului, conduc in timp la dureri acute, cronice. O pozitie monotona, cu capul proiectat in fata si in usoara extensie, o regasim in pozitia de lucru la calculator.

Pozitia monitorului trebuie corectata, la o lungime de brat si eventual trebuie facut un control oftalmologic, daca acuitatea vizuala nu este buna.

Daca la inceput modificarile sunt doar la nivelul muschilor, ulterior prin mentinerea acestor posturi, plus eforturile fizice apar modificari la nivelul discurilor intervertebrale.

Discul intervertebral este structura elastica, cu functie de amortizor, care absoarbe socurile si permite miscarea, in anumite limite intre doua vertebre, care sumate dau mobilitatea intregii coloane.

Cu alte cuvinte, putem sa facem flexii, extensii, inflexiuni laterale si rotatii.

Discul contine un nucleu pulpos bine hidratat si un inel fibros la exterior cu rol de” gard”, comportandu-se ca un ligament.

Dintr-un anumit punct de vedere putem asemui discul intervertebral cu o saltea. Un disc bine hidratat, cu inaltimea pastrata, cu structura omogena corespunde aspectului unei saltele noi.

Cu timpul, prin presiuni repetate, in special pe anumite sectoare, apar procese de uzura, deshidratare, cu subtierea discului. O saltea veche isi pierde elasticitatea, inaltimea si ia amprenta corpului in zonele de maxima presiune. (evident, vorbesc despre modelele vechi de saltea).

Daca conditiile de uzura persista, se fisureaza inelul fibros si nucleul pulpos, adica masa gelatinoasa, iese in afara, herniaza catre canalul medular, unde poate comprima radacina unui nerv spinal.

In aceasta situatie vorbim despre o hernie de disc cervical. Ea se localizeaza cu precadere la nivel C5-C6, acolo unde uzura, presiunea si mobilitatea sunt mai mari. Nucleul pulpos poate hernia pe portiunea mediana sau si pe o parte, medio-lateral, sau bilateral.

Functie de localizare se dezvolta un tablou clinic specific. Initial durerea poate fi strict localizata cervical, insotita de redoare, senzatie de „intepenire”, cu limitare de miscare, cu contracturi musculare satelite, de insotire. Pot aparea amorteli, scaderea sensibilitatii la nivelul bratului, antebratului sau mâinii.

In situatiile mai grave, apare o scadere de forta musculara, pacientii resimt o dificultate in a tine un ibric plin in mâna, de a purta o greutate, scapa obiecte din mâna. Evolutia clinica este in general lenta, cu exceptia unui traumatism cervical (cadere de la inaltime, tamponament de masina), când debutul este brusc, brutal, cu ruperea inelului fibros.

Hernia de disc are un tratament conservator, menit a scadea durerea, inflamatia, compresia pe radacina nervoasa. In prezenta unor complicatii majore, indicatia chirurgicala este fara echivoc.

Experienta clinica a dovedit preponderenta herniilor care s-au ameliorat sub tratament conservator, repetat, cu respectarea regulilor de igiena si protectie ale coloanei.

Tratamentul conservator individualizat, dupa o evaluare clinica si RMN, se efectueaza cu succes si profesionalism la cabinetul de recuperare Medicala PhysioKinesis din Bacau.

Dotarile de exceptie, implicarea, daruirea si profesionalismul echipei PhysioKinesis va garanteaza rezultate. Nu uitati, o hernie cervicala neglijata, netratata se poate transforma oricând intr-o urgenta neurochirurgicala.

Dr. Iulia Belc

Medic primar Recuperare medicala,

medicina fizica si balneologie

Director Medical Bio Ortoclinic, Bucuresti

email: office@physiokinesis.ro

Recuperare mediicala

PhysioKinesis, Bd. I.S. Sturza, nr. 52, Kinetoterapeut principal Catalina Marchis.

Telefon 0744.541.501