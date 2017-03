Multimedia Hemeiuş: Două case au fost cuprinse de flăcări de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Incendiul violent a izbucnit, joi dimineaţă, în curtea unui bărbat de 60 de ani, din Hemeiuş. Acesta ar fi dat foc în gospodărie la mai multe mai multe cauciucuri, după care ar fi plecat şi l-a lăsat nesupravegheat, iar în urma lui flăcările s-au extins repede din cauza vântului şi au cuprins în primă fază locuinţa sa, apoi pe cea a vecinului, dar şi o magazie din curtea acestuia. Disperaţi, oamenii au sărit cu găleţile cu apă şi au sunat şi la pompierii de la Detaşamentul Bacău care au intervenit cu patru autospeciale. Abia după două ore incendiul a fost lichidat, dar, din păcate, nu s-a mai putut salva mare lucru din cele două gospodării. Prin intervenţia lor, militarii au reuşit să împiedice extinderea focului şi la alte case. Localnicii din zonă spuneau că bărbatul care a provocat incendiul le face probleme de multă vreme şi degeaba ar fi sesizat autorităţile. Abia după acest eveniment, el a fost luat şi internat în Secţia de Psihiatrie, poliţiştii deschizând un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere. 1 of 8 FOTO: Nicu Chiriac 179 SHARES Share Tweet

