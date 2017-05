Actualitate Helegiu: O femeie a murit după ce s-a electrocutat la un frigider - aparatul era vechi şi se pare că avea scurgeri de curent electric - femeia avea şase copii, dintre care patru minori de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tragedia s-a petrecut la sfârşitul săptămânii trecute, în satul Brătila, din comuna Helegiu. Femeia, în vârstă de 37 de ani, a murit după ce s-ar fi electrocutat la un frigider vechi, pe care-l avea pe prispa casei. Fiica cea mare ar fi observat că aparatul nu mai mergea bine şi i-a spus mamei care s-a dus şi a încercat să-l regleze de la un buton. Ar fi fost udă pe mâini şi când a atins butonul s-a electrocutat. Copila, aflată în apropiere, a sărit imediat să o ajute, însă s-a electrocutat şi ea. Toţi copiii au început atunci să strige după ajutor printre vecini, iar oamenii au sunat la 112. Un echipaj medical a ajuns la faţa locului şi a început imediat manevre de resuscitare, însă din păcate fără rezultat, în final fiind declarat decesul. Trupul neînsufleţit a fost ridicat şi transportat la Medicină legală pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei morţii. Poliţiştii au făcut şi ei cercetări la faţa locului şi au început o anchetă pentru ucidere din culpă, fiind aşteptat raportul medico-legal pentru a se da o soluţie. Se bănuieşte că frigiderul avea scurgeri de curent electric şi, cel mai probabil, priza la care era conectat nu avea împământare, locuinţa fiind destul de veche şi instalaţia electrică la fel. Cei patru copii minori, cu vârste cuprinse între 6 ăi 13 ani, au rămas acum în grija tatălui şi a surorilor mai mari. 3 SHARES Share Tweet

