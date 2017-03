Sport Handbal masculin/ Juniori 3: Modificări de program de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cele două turnee semifinale ale campionatului național de juniori 3, găzduite de CSȘ Bacău și CSȘM Bacău în acest weekend la Sala Orizont, pornesc astăzi, vineri, 31 martie, după un nou program, din cauza faptului că CSS Dinamo București nu se prezintă la această etapă. În aceste condiții vă prezentăm noul program: Vineri, 31 martie

Ora 14.00: CSM Ploiești- LPS Iași (Grupa VI). Ora 17.00: LPS Târgu Mureș – LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 18.30: CSȘM Bacău- CSȘ 1 Constanța (Grupa III). Sâmbătă, 1 aprilie

Ora 14.00: CSM Ploiești- CSȘ Bacău (Grupa VI). Ora 16.00: CSȘ1 Constanța- LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 17.30: CSȘM Bacău- LPS Târgu-Mureș. (Grupa III). Duminică, 2 aprilie

Ora 09.00: LPS Târgu-Mureș- CSȘ 1 Constanța (Grupa III). Ora 10.30: LPS Piatra Neamț- CSȘM Bacău (Grupa III). Ora 12.00: CSȘ Bacău- LPS Iași (Grupa VI). 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.