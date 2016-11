Handbal masculin/ Juniori 2: Prima victorie, prima infrângere

La turneul de sala desfasurat la sala „Orizont”, lidera CSSM Bacau a suferit cel dintâi esec stagional, in timp ce „lanterna” CSS Bacau a spart, in sfârsit, gheata

De joi si pâna duminica, Sala „Orizont” a gazduit primul turneu de sala al juniorilor 2 la handbal masculin care activeaza in Seria A a Campionatului National.

Cu un parcurs snur in aceasta toamna (noua meciuri, tot atâtea victorii), lidera CSSM Bacau s-a impiedicat chiar la ultimul joc, pierdut duminica, la limita, in fata celei de-a doua clasate, LPS Suceava. Daca CSSM a bifat prima infrângere, in schimb „lanterna rosie” CSS Bacau a reusit sa sparga, in sfârsit, gheata, trecându-si in cont cel dintâi succes al sezonului: 28-27 cu LPS Iasi.

Rezultatele inregistrate la turneul bacauan:

Joi, 24 noiembrie: CSS Bacau- CSSM Bacau 23-41 (10-18), LPS Piatra Neamt- LPS Roman 29-28 (17-12), Sc. nr. 3 Adjud- LPS Suceava 22-30 ((9-14). LPS Iasi a stat.

Vineri, 25 noiembrie: LPS Roman- Sc. nr. 3 Adjud 25-28 (13-14), CSSM Bacau- LPS Piatra Neamt 34-19 (15-10), LPS Iasi- CSS Bacau 27-28 (11-11). LPS Suceava a stat.

Sâmbata, 26 noiembrie: LPS Piatra Neamt- LPS Iasi 32-29 (14-16), Sc. nr. 3 Adjud- CSSM Bacau 24-41 (13-16), LPS Suceava- CSM Roman 29-27 (13-16). CSS Bacau a stat.

Duminica, 27 noiembrie: CSSM Bacau- LPS Suceava 24-25 ( 12-13), LPS Iasi- Sc. nr. 3 Adjud 25-28 (15-15), CSS Bacau- LPS Piatra Neamt 24-30 (7-14). LPS Roman a stat.

Clasamentul Seriei A: 1) CSM Bacau 20p. (10 j.), 2) LPS Suceava 17p. (9 j.), 3) LPS Piatra Neamt 16p. (10 j.), 4) LPS Roman 7p. (9 j.), 5) LPS Iasi 6p. (9 j.), 6) Sc. nr.3 Adjud 6p. (19 j.), 7) CSS Bacau 4p. (9j.).

Urmatorul turneu de sala se va derula in perioada 3-5 februarie 2017.