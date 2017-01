Sport Handbal masculin/ Divizia A: Revin pe semicerc CSȘM Bacău se reunește azi în formulă incompletă de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După o vacanță de aproape două săptămâni, handbaliștii CSȘM Bacău se reunesc astăzi, la ora 11.30, la Sala de Atletism. Reluarea antrenamentelor găsește lotul băcăuan descompletat, Gal, Dumitriu, Broască și Hanțaru aflându-se cu reprezentativa de Tineret la Pitești, pentru meciurile cu Danemarca, Suedia și Bulgaria din grupa de calificare la Mondialele de profil. Cei patru vor reveni la echipă pe data de 9 ianuarie, însă la finalul săptămânii viitoare, CSȘM va cunoaște o noua disipare, nu mai puțin de 12 jucători născuți între 1998-2000 plus antrenorul Gabriel Armanu fiind convocați la Izvorani, la o acțiune de testare/ pregătire a loturilor naționale de juniori și cadeți. La acțiunea care se va desfășura pe 13, 14 și 15 ianuarie sub comanda selecționerului naționalei de seniori a României, Xavier Pascual vor participa următorii handbaliști băcăuani: Hanțaru, Broască, R. Drăgan, Crăciunescu, Al. Ionescu, Vl. Rusu, A. Drăgan, Cozma, Iordachi, Pușcuță, Totoi si Vamanu. Primul meci oficial din 2017 al CSȘM-ului este programat de-abia pe 18 februarie, dată la care băcăuanii vor primi vizita liderei Politehnica Iași, în prima etapă din returul Diviziei A. Până atunci, elevii lui Armanu o vor da pe amicale, primele teste urmând să aiba loc dupa data de 15 ianuarie, cel mai probabil împotriva Focșaniului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.