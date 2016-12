Sport Handbal masculin/ Divizia A: Over 60 CSU Târgoviste- CSSM Bacau 29-64 (10-29) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ultima deplasare a anului a adus handbalistilor de la CSSM Bacau satisfactia unei victorii clare, in care au reusit sa inscrie peste 60 de goluri. Sâmbata, in penultima etapa a turului Diviziei A, echipa antrenata de Gabriel Armanu s-a impus cu 6-29 (29-19) pe terenul ultimei clasate a Seriei A, CSU Târgoviste. Pe lista marcatorilor s-a aflat si portarul Ciprian Bobeica, celelalte realizari ale oaspetilor purtând semnatura lui: Juverdianu (12 goluri), Atanasoaei (11), Cotinghiu (7), Hantaru (7), Al. Ionescu (7), Broasca (5), Oancea (5), Gal (4), A. Dragan (2), Burbulea (2), Dumitriu (1). Joi, in ultima etapa a turului Diviziei A, CSSM Bacau va primi vizita celor de la CSM Bucuresti II. 1 SHARES Share Tweet

