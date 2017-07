Divizionara A de handbal masculin CSȘM Bacău a pornit din nou la drum. Iar de această dată, drumul e cu sens unic: către Liga Națională. „Într-adevăr, abordăm noul sezon cu un singur gând: promovarea în primul eșalon. Avem toate condițiile pentru aceasta”, a declarat antrenorul Gabi Armanu, care a condus ieri dimineață primul antrenament al verii. La reunire s-au prezentat 23 de jucători: Freiwald, Rusu, Crăciunescu, Dumitriu, Dragomir, Hanțaru, Ionescu, Broască, Păunică, Costea, Voicu, Bălan, Juverdianu, Totir, Dima, A. Drăgan, Burbulea, Gal, Dodiță, Oancea, Iștoc, Atănăsoaei și Păunescu. Noutățile sunt come-back-ul lui Păunică și sosirea lui Costea, Bălan și Voicu, ultimul sub formă de împrumut de la CSM București. De săptămâna viitoare, handbaliștii băcăuani vor începe și jocurile de pregătire, primul turneu fiind programat în perioada 2-5 august, la Suceava, acolo unde, pe lângă gazdele de CSU, vor participa alte două echipe din Liga Națională: Iașiul și Vasluiul. Pe data de 9 (acasă) și pe 10 (deplasare), CSȘM Bacău va susține o „dublă” cu HC Vaslui, pentru ca în perioada 13-15 august, „csmeii” să participe la un nou turneu, de data aceasta în compania Făgărașiului, Sucevei și Focșaniului. „Am ales să jucăm cât mai multe partide cu echipe de primă ligă în pregătiri deoarece pe cele din Divizia A oricum le vom întâlni din septembrie încolo, în campionat”, a explicat Gabi Armanu. 0 SHARES Share Tweet

