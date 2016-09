Handbal masculin/ Divizia A: Au intors-o ca la Ploiesti

Seria A a ramas cu 11 formatii, dupa ce s-a retras si CSM Ploiesti, adversara de sâmbata a CSSM Bacau. Ieri, Federatia a schimbat din nou tintarul, bacauanii urmând sa joace in runda secunda cu LPS Piatra Neamt

Prima serie a Diviziei A la handbal masculin rivalizeaza cu romanul Agathei Christie, “Zece negri mititei”. Rând pe rând, echipele dispar, lasând goluri competitionale pe care Federatia e nevoita sa le umple cum poate. Saptamâna trecuta, cu câteva zile inainte de startul campionatului, Cimentul Bicaz a declarat forfait. Marti, a venit rândul celor de la CSM Ploiesti, adversarii de sâmbata ai CSSM Bacaui, sa arunce prosopul. Motivul? Acelasi ca si in cazul Cimentului Bicaz: lipsa banilor. Si nici n-a inceput bine campionatul!

Gruparea aflata sub tutela municipalitatii ploiestene a trimis Federatiei Române de Handbal o instiintare prin care a anuntat retragerea celor doua echipa de handbal seniori, feminin si masculin din competitiile in care erau inscrise in acest sezon: Liga Nationala, respectiv Divizia A. “Fara bani, suntem legati de mâini si de picioare”, a motivat pe site-ul clubului, directorul CSM Ploiesti, Cezar Stoichiciu.

Abandonul Bicazului si al Ploiestiului a obligat Federatia sa se miste rapid. Ieri, FRH a schimbat din nou tintarul; pentru a treia oara din vara incoace. O mutare normala in conditiile in care campionatul Seriei A a fost redus la un format-liliput, cu doar 11 echipe. Daca s-ar fi pastrat programarea veche, fiecare etapa ar fi avut doar patru meciuri, iar câte trei echipe, prin rotatie, ar fi stat runda de runda. Asa insa, se asigura o anumita continuitate competitiei: cinci meciuri pe etapa si o singura echipa care sta. Singurul lucru care ramâne in picioare sunt rezultatele inregistrate in etapa inaugurala, desfasurata weekendul trecut.

Conform noii programari, CSSM Bacau ar urma ca sâmbata sa primeasca vizita celor de la LPS Piatra Neamt in locul Ploiestiului. In mod cert, meciul se va juca sâmbata, chiar daca initial bacauanii si-ar fi dorit ca aceasta partida sa fie amânata pentru inceputul saptamânii viitoare. „Anticipând retragerea Ploiestiului am insistat zilele acestea mai mult pe antrenament cu caracater fizic, insa acest lucru nu ne va impiedica sa jucam sâmbata, contra pietrenilor. Modificarea tintarului este o chestiune de normalitate in conditiile in care s-a retras si CSM Ploiesti”, a subliniat tehnicianul bacauan, Gabi Armanu.

Noul program al turului din Seria A



Etapa a 2-a (24 septembrie): CSU Târgoviste- CSM Bucuresti II, CSSM Bacau- LPS Piatra Neamt, CSM Botosani- Poli Iasi, HC Buzau 2012- Danubius Galati, Farul Constanta- Dobrogea Sud II Constanta. Atletico Alexandria sta.

Etapa a 3-a (1 octombrie): Atletico Alexandria- Farul, Dobrogea Sud II – HC Buzau 2012, Danubius- CSSM Bacau, LPS Piatra Neamt- CSM Botosani, Poli Iasi- CSU Târgoviste, CSM Bucuresti II sta.

Etapa a 4-a (8 octombrie): CSM Bucuresti II- Poli Iasi, CSU Târgoviste- LPS Piatra Neamt, CSM Botosani- Danubius, CSSM Bacau- Dobrogea Sud II, HC Buzau 2012- Atletico Alexandria. Farul sta.

Etapa a 5-a (15 octombrie): Farul- HC Buzau 2012, Atletico Alexandria- CSSM Bacau, Dobrogea Sud II- CSM Botosani, Danubius- CSU Târgoviste, LPS Piatra Neamt- CSM Bucuresti II. Poli Iasi sta.

Etapa a 6-a (22 octombrie): CSM Bucuresti II- Danubius, CSU Târgoviste-Dobrogea Sud II, Poli Iasi- LPS P. Neamt, CSSM Bacau- Farul. HC Buzau 2012 sta.

Etapa a 7-a (5 noiembrie): HC Buzau 2012- CSSM Bacau, Farul – CSM Botosani, Atletico Alexandria- CSU Târgoviste, Dobrogea Sud II- CSM Bucuresti II, Danubius- Poli Iasi. LPS P. Neamt sta.

Etapa a 8-a (12 noiembrie): LPS P. Neamt- Danubius, Poli Iasi- Dobrogea Sud II, CSM Bucuresti II- Atletico Alexandria, CSU Târgoviste- Farul, CSM Botosani- HC Buzau 2012. CSSM Bacau sta.

Etapa a 9-a (26 noiembrie): CSSM Bacau- CSM Botosani, HC Buzau 2012- CSU Târgoviste, Farul- CSM Bucuresti II, Dobrogea Sud II- LPS P. Neamt, Atletico Alexandria- Poli Iasi. Danubius sta.

Etapa a 10- a(10 decembrie): Danubius- Dobrogea Sud II, LPS P. Neamt- Atletico Alexandria, Poli Iasi- Farul, CSM Bucuresti II- HC Buzau 2012, CSU Târgoviste- CSSM Bacau. CSM Botosani sta.

Etapa a 11-a (14 decembrie): Atletico Alexandria- Danubius, Farul- LPS P. Neamt, HC Buzau 2012- Poli Iasi, CSSM Bacau- CSM Bucuresti II, CSM Botosani- CSU Târgoviste. Dobrogea Sud II sta.

Prea multe ratari

CSSM Bacau a inceput editia 2016-2017 a Diviziei A cu o infrângere: 22-30 (12-14) pe terenul Politiehnicii Iasi. “Am avut o prima repriza buna, dovada ca in minutul 26 aveam doua goluri avans. Din pacate, am ratat nepermis de mult, iar acest lucru ne-a costat”, a explicat antrenorul CSSM Bacau, Gabriel Armanu, care, din minutul 42, a utilizat exclusiv juniori: “Interesul nostru este ca acesti copii sa joace cât mai mult la seniori, astfel incât sa creasca in valoare rapid”.