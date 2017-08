Ce-a de-a XII-a ediție a tradiționalului turneu Cupa Municipiului Bacău s-a derulat vineri și sâmbătă, 25 și 26 august, la Sala Sporturilor și la sala de sport a Colegiului Pedagogic, competiția derulându-se la mai multe categorii. Meciurile divizionarelor A au fost cap de afiș în acest turneu, cele patru garnituri participante disputând jocurile în sistemul Final Four. În primul joc, CSM II București a învins HC Buzău 30-23 (13-13), în cealaltă întâlnire CSȘM Bacău impunându-se clar, 35-19 (16-10) în fața CSU Danubius Galați. În aceste conbdiții, în finala mică HC Buzău a învins-o pe CSU Galați cu 27-25 (12-13) iar în finala mare CSȘM Bacău a dispus de CSU Danubius Galați cu scorul 35-19 (16-10).

Clasament: 1. CSȘM Bacău, 2. CSM II București, 3. HC Buzău, 4. CSU Galați. La acest turneu s-au acordat și premii individuale:

golgheter: Ionuț Broască (CSȘM Bacău), MVP-ul turneului: Dragoș Hanțaru (CSȘM Bacău), cel mai bun portar: Sebastian Baciu (CSM II București) În competițiile pentru juniori s-au înregistrat următoarele rezultate:

JUNIORI 1

CSȘM Bacău – CSM București 30-26 (13-12) și tot CSȘM Bacău – CSM București 33-29 (19-11).

Clasament: 1. CSȘM Bacău, 2. CSM București

Premii individuale: golgheter: Rareș Stănică (CSȘM Bacău), MVP-ul turneului: Andrei Iștoc (CSȘM Bacău), cel mai bun portar: Andrei Lazăr (CSM București) JUNIORI 2

CSȘM Bacău – CSU Suceava 33-30 (13-15) și CSȘM Bacău – CSU Suceava 39-28 (20-14).

Clasament: 1. CSȘM Bacău, 2. CSU Suceava

Premii individuale: golgheter: Ștefan Jităreanu (CSU Suceava), MVP-ul turneului: Cătălin Brăescu (CSȘM Bacău),

cel mai bun portar: Aki Marinescu (CSȘM Bacău) JUNIORI 3

CSȘM Bacău – CSȘ 2 București 37-31 (18-19), CSU Suceava – CSȘ 2 București 35-35 (21-18) și CSȘM Bacău – CSU Suceava 52-27 (28-10).

Clasament: 1. CSȘM Bacău, 2. CSȘ 2 București, 3. CSU SuceavaPremii individuale: golgheter: Robert Cojocaru (CSȘM Bacău), MVP-ul turneului: Darius Bran (CSȘM Bacău),

