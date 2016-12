Sport Handbal juniori 3 / CSSM, procentaj maxim de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La finalul saptamânii trecute, Focsaniul a gazduit cel de-al doilea turneu de sala al juniorilor 3 la handbal masculin. Turneul de pe Milcov a confirmat suprematia bacauanilor de la CSSM, care au ajuns la 12 victorii din tot atâtea mceiuri. Etapa 1: CSS Tecuci- CSS Galati 20-42 (6-25), Sc. nr. 3 Adjud- LPS Focsani 19-34 (9-18), CSSM Bacau- OK Sport Onesti 52-13 (24-5). CSS Bacau a stat. Etapa 2: CSS Bacau- CSSM Bacau 19-27 (8-13), LPS Focsani- CSS Tecuci 27-19 (14-10), OK Sport Onesti- Sc. nr. 3 Adjud 17-27 (8-11). CSS Galati a stat. Etapa 3: Sc. nr. 3 Adjud0 CSS Bacau 18-30 (11-13), CSS Galati- LPS Focsani 20-16 (8-10), CSS Tecuci- OK Sport Onesti 19-19 (9-10). CSS Bacau a stat. Clasamentul Seriei B 1 CSSM Bacau 12 12 0 0 420-229 30p.

2 CSS Bacau 12 9 1 2 324-225 24p.

3 CSS Galati 12 8 1 3 338-239 21p.

4 LPS Focsani 12 6 0 6 287-240 17p.

5 Sc. nr. 3 Adjud 12 4 0 8 258-369 12p.

6 CSS Tecuci 12 1 1 10 241-368 6p.

7 OK Sport Onesti 12 0 1 11 194-392 3p. Campionatul national pentru juniori 3 se va relua pe 22 ianuarie, cu prima etapa din retur. Acestea au fost ultimele meciuri oficiale din 2016 la nivel de juniori.De remarcat ca toate echipele de juniori (1, 2 si 3) ale CSSM Bacau au incheiat anul in fruntea clasamentelor seriilor din care fac parte.

