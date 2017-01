Sport Handbal feminin/ Divizia A1: Se văd bine cu „lanterna” Știința Bacău- CSU Târgoviște (duminică, ora 10.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, după o pauză de mai bine de o lună și jumătate, se reia campionatul ligii secunde de handbal feminin. Prima etapă din 2017 programează un meci floare la ureche pentru băcăuancele de la Știința: în Sala Sporturilor va veni ciuca bătăilor din Seria A, CSU Târgoviște. Aflată pe ultimimul loc în clasament, echipa dâmbovițeană nu a luat niciun punct până acum. Nouă meciuri, tot atâtea înfrângeri. Cu totul altfel stă situația pentru gazdele de duminică. După un start slab, cu patru înfrângeri pe linie, studentele au început să se dea pe brazdă. Și nu oricum, ci înșirând cinci rezultate pozitive. Trei victorii (24-21 cu Spartac, 29-24 cu Iașiul, 28-27 cu Neptun Constanța) și două remize: 27-27 cu Piteștiul și 26-26 la Piatra Neamț. Și din perspectiva acestor rezultate diametral opuse, Știința pornește favorită în jocul de duminică. „Nici nu se pune problema să ne încurcăm. Echipa a început să se așeze și trebuie să continuăm seria, mai ales că săptămâna viitoare ne așteapta un meci super-greu, pe terenul liderei Rapid”, a declarat antrenorul Științei, Costel Oprea, care a sunat adunarea în a treia zi a anului: „Ne-am confruntat cu ceva probleme medicale, virozele făcându-și de cap și în lotul nostru, dar îi dăm înainte”. Programul complet al etapei a zecea (duminică, 8 ianuarie): Spartac București- HCF Piatra Neamț, ACS UAIC CNOT Iași- CSU Neptun Constanța, Știința Bacău- CSU Târgoviște, CSM București II- ACS Șc. 18 SSP București, SCM Pitești- Dinamo București, Activ CSO Plopeni- Rapid București, Știința București- CS HM Buzău (miercuri, 11 martie). Clasamentul Seriei A 1 Rapid București 9 9 0 0 338-178 27p.

2 Dinamo București 9 7 0 1 267-181 21p.

3 CS HM Buzău 9 7 0 2 327-271 21p.

4 SCM Pitești 9 6 1 2 305-250 19p.

5 CSM București II 9 6 0 3 274-214 18p.

6 Știința București 9 6 0 3 262-236 18p.

7 HCF Piatra Neamț 9 4 1 4 253-273 13p.

8 Activ CSO Plopeni 9 4 0 5 243-245 12p.

9 Neptun Constanța 9 4 0 5 234-264 12p.

10 Știința Bacău 9 3 2 4 226-243 11p.

11 Șc. 181 SSP 8 2 0 6 222-284 6p.

12 Spartac Buc. 9 1 0 8 208-310 3p.

13 ACS CNOT Iași 7 0 0 7 184-268 0p.

14 CSU Târgoviște 9 0 0 9 213-339 0p.

