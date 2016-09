Handbal feminin/ Divizia A: Surclasate pe teren propriu

Stiinta Bacau- Dinamo Bucuresti 22-37 (11-20)

Campionat nou, probleme vechi. La echipa de handbal feminin Stiinta Bacau se schimba multe (cu precadere lotul), dar rezultatele ramân aceleasi: slabe. Iar rezultatele sunt slabe tocmai pentru ca, an de an, studentele pierd jucatoare.

Si nu pun mai nimic in loc. Si in stagiunea 2016-2017, Stiinta s-a prezentat la startul Diviziei A cu un efectiv remaniat, pe lista plecarilor figurând, printre altele, Miholca, Ciurariu, Buca si Manole. Consecinta? Un debut low-class: duminica, bacauancele au fost surclasate cu 37-22 (20-11) pe teren propriu, de una dintre cele mai autorizate candidate la promovare, Dinamo Bucuresti.

“N-am avut nicio sansa, diferenta de valoare fiind clara in favoarea lui Dinamo. Când ai in echipa jucatoare precum Rosca, Polocoser, Carabulea sau Florentina Ilie nu poti intâmpina probleme, mai ales daca intâlnesti o formatie lipsita de experienta ca a noastra”, a declarat antrenorul Stiintei, Costel Oprea, care a adaugat:

“La Dinamo, lucrurile sunt clare: alaturi de Rapid, este echipa cu cele mai mari sanse de promovare. Noi, continuam sa cladim si sa recladim. Personal, nu am ce sa le reprosez fetelor noastre; poate doar lipsa de rabdare in aumite faze, dar asta o pot pune pe seama lipsei de experienta. Avem mult de munca si, din pacate, asa cum spuneam, când avem impresia ca ne punem cât de cât pe picioare, trebuie sa ne apucam de recladit”.

La partida de duminica, impotriva lui Dinamo, Stiinta a evoluat in formula: Ivanov, Uricaru- Faig (7 goluri), Caseriu (4), Croitoriu (4), Ciobanu (3), Istoc (2), Versescu, Andries, Codreanu, Ivancuta. Runda urmatoare, bacauancele au parte de un alt test dificil, intâlnind in deplasare, pe Stiinta Bucuresti, pentru ca in etapa a treia, care e intermediara (29 septembrie) sa primeasca vizita Plopeniului.