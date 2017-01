Sport Handbal feminin/ Divizia A: Cu Târgoviște, duminică de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Finalul acestei săptămâni va aduce primul meci al anului în Sala Sporturilor din Bacău. Și nu un meci amical, ci unul oficial. Duminică, 8 ianuarie, de la ora 10.00, handbalistele Științei vor primi vizita ultimei clasate din Seria A a campionatului ligii secunde, CSU Târgoviște. Partida contează pentru runda a 10 a Diviziei A de handbal feminin. Gazdele, care și-au reluat pregătirile marți sub comanda antrenorilor Costel Oprea și Giani Hornea, au încheiat 2016 cu o serie de cinci rezultate utile (trei victorii și două remize), care le-au poziționat pe treapta a zecea în ierarhia Seriei A. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.