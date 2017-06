Sport Halterofilul Ionuț Ilie, premiat de Consiliul Județean Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință de consiliu instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional sportivului Ilie Ionuț și antrenorului Călin George. Tânărul sportiv Ilie lonuț, în vârstă de doar 24 de ani este legitimat la Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău și, sub îndrumarea antrenorului Călin George, a reușit o performanță extraordinară, cucerind două medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de Haltere pentru Tineret, categoria 62 de kilograme, desfășurate în perioada 04-10 decembrie 2016, la Eilat, în Israel. Rezultatul materializat prin cele două titluri de Campion European și cel de Vicecampion European obținute de Ilie lonuț la aceste campionate reprezintă o performanță unică, neegalată până astăzi, în istoria sportului din judetul Bacău.

Palmaresul sportivului băcăuan nu se limitează însă, doar la această realizare. În ultimii patru ani el a obținut 37 de medalii în competiții naționale și internaționale. În anul 2014 a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de Haltere de la Limassol (Cipru), iar în anul 2015 a câștigat trei medalii de aur la Campionatul Național de Seniori și Locul I la Cupa României, atât la categoria de vârstă tineret, cât și la seniori. În anul 2015, deși activa încă la categoria de vârstă tineret, a făcut parte din echipa României care a participat la Campionatul Mondial de Haltere pentru Seniori din S.U.A., acumulând puncte pentru lotul național în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Anul 2016 a fost un an deosebit, în care Ilie lonuț a câștigat Locul I la Cupa României și reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la stilul aruncat, cu 158 kg. Și la total, cu 284 kg., făcând ca Imnul de Stat al României să răsune de două ori în sala din Israel. "Nume sonore ale sportului românesc provin de pe meleagurile băcăuane iar județul nostru se mândrește că a fost binecuvântat să dăruiască un număr important de mari personalități sportive, valori cunoscute și apreciate în țară și în lume. Când performanțele sunt realizate de copii și de adolescenți, acestea își măresc și mai mult valoarea, iar noi avem datoria să-i susținem, să-i încurajăm, astfel încât și mai mulți tineri să-și dorească să facă, la rândul lor, performanță. Imaginea județului nostru devine tot mai favorabilă cu fiecare din gesturile și acțiunile acestor tineri care, instruiți și educați de îndrumători cu experiență, își arată nu doar valoarea, ci și tăria de caracter a unor adevărați campioni", a motivat președintele Consiliului Județean Bacău proiectul de hotărâre. Ilie lonuț, unul dintre cei mai medaliați sportivi ai Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău la competițiile internaționale este parte a acelor minunați oameni de lângă noi care schimbă lumea din jurul lor cu o putere pe care puțini o cunosc, care se luptă cu viața și câștigă. Parcursul personal și sportiv al lui Ilie Ionuț este cu atât mai impresionant cu cât acest tânăr a crescut într-un centru de plasament, unde a fost descoperit de către antrenorul Călin George care l-a sprijinit și îndrumat.

