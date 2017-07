Campionatul National de Haltere, ce a avut loc in zilele de 13-17 iunie la Constanta, a adus halterofililor de la CSM Onesti un rezultat de mare prestigiu: obtinerea a 20 de medalii (6 de aur, 8 de argint si 6 de bronz). Pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere au urcat Silviu Blidari (la cat. 40 kg, stilurile smuls, aruncat si total) si Tiberius Blidari (la cat. 50 kg, aur la toate stilurile). Medaliile de argint la aceasta competitie au fost rasplata eforturilor sportivilor Andrei Morosanu (la cat. 36 kg – 3 medalii de argint), Mihaela Paun (cat. plus 69 kg – 3 medalii de argint) si Emanuel Doroftei (cat. 62 kg, 2 medalii de argint la aruncat si total si una de bronz la smuls). Medalii de bronz au mai obtinut Marinela Morosanu (la cat. 36 kg, toate cele trei medalii la smuls, aruncat si total, ea fiind si cea mai tânara sportiva din concurs – nascuta in 2001), Rodica Morosanu (cat. 53 kg, la smuls) si Ecaterina David (cat. 40 kg, la aruncat). Obtinerea acestor performante a fost posibila datorita pregatirii deosebite si a antrenamentelor realizate cu prof. Marin Zaldoi (coordonator), Gheorghe Maftei si Daniela Epure. Competitia de la Constanta a contat ca selectie pentru Campionatele Europene programate in august, in Polonia. (Ion Moraru) 0 SHARES Share Tweet

