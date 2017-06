Top Story Hai Bacăul! Fotbal/ Juniori E de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă și duminică, baza sportivă „Green Club” din Șerbănești găzduiește turneul semifinal al Campionatului Național U11 la fotbal. Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu” vizează, în premieră, calificarea în finala competiției pe țară Acum sau niciodată? Nicidecum. Acum sau…altădată. Dar mai bine ar fi acum. Acum pentru că se joacă pe teren propriu. Acum pentru că această generație a crescut frumos și rapid, iar accederea în finala Campionatului Național ar fi o binemeritată recompensă. Și, totodată, un excelent stimulent. Acum pentru că o calificare în dauna Viitorului Constanța și a campioanei Bucureștiului ar echivala cu un titlu. Așadar, acum e…acum pentru echipa de juniori E a Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu”. Gruparea pregătită de Șerban Neamțu luptă sâmbătă și duminică, pe terenurile bazei sportive „Green Club” din Șerbănești, pentru calificarea în finala Campionatului Național U11. Pentru a ajunge în ultimul act al competiției, programat la Buftea, contra învingătoarei din turneul semifinal B de la Cluj, băcăuanii trebuie să câștige turneul semifinal A din acest weekend, de acasă. Adversare le vor fi, în ordine, Viitorul Constanța, FC Dănilescu și Viitorul 2010 Buzău. Primul meci este și cel mai important. Și nu doar pentru că adversara lui Horvat și compania va fi Viitorul lui Gică Hagi. „Într-adevăr, este important să începem turneul cu dreptul. Întâlnim un adversar redutabil, dar în această fază a competiției nu mai poți vorbi de adversari accesibili sau de preferințe în ceea ce priveste ordinea meciurilor. Competiția este foarte echilibrată, toate echipele având șanse egale de calificare. Sigur că ne dorim să ajungem în finala campionatului și nu văd de ce nu ne-am atinge acest țel în condițiile în care avem și avantajul terenului propriu. Nu va fi ușor, la această vârstă există destule fluctuații, însă noi ne vom bate pentru șansa noastră”, a declarat Șerban Neamțu, antrenorul Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu”, care a făcut o scurtă prezentare a acelor trei adversare din cadrul turneului semifinal A: „Cu Viitorul Constanța ne-am întâlnit de mai multe ori, inclusiv în finale de cupă, cum s-a întâmplat în urmă cu un an, la Târgu-Mureș. Vara trecută, în Bulgaria, i-am bătut cu 2-0, în iarnă, la București, ne-au bătut ei cu 2-0 și tot la București ne-am întâlnit ultima dată, când am remizat, 2-2. Despre FC Dănilescu nu știm foarte multe, dar simplul fapt că a câștigat campionatul pe București, o competiție foarte puternică, spune multe. Cu Viitorul Buzău ne-am întâlnit relativ recent, învingându-i de două ori cu 2-0; o dată în finala Cupei Play și altă dată la un turneu desfășurat la Focșani”. Pentru turneul semifinal de sâmbătă si duminică, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” va conta pe același lot cu care s-a impus la faza zonală a campionatului, desfășurată tot în Bacău. Există o singură excepție, Luca Întuneric, care s-a îmbolnăvit de vărsat de vânt. Luca va fi însă, sufletește, alături de colegii săi. Alături de Luca Chișăreanu, de Nicholas Horvat, de Lucian Anton și de toți acești mici-mari fotbaliști care se vor bate pentru a aduce, din nou, după o pauză îndelungată, o medalie națională în vitrina fotbalului băcăuan. Hai Bacăul! „Pentru noi este o satisfacție și o mândrie că am ajuns în primele opt echipe ale țării și că vom găzdui unul dintre cele două turnee semifinale. Calificarea în finala campionatului ar fi o premieră pentru gruparea noastră însă nu punem niciun fel de presiune pe copii. Vrem doar ca ei să se bucure de fotbal”

Cristian Ciocoiu, manager FC Bacău Lotul FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”

Luca Chișăreanu, Rareș Gherasim, Daniele Dumitru, Nicholas Horvat, Ștefan Oancea, Adrian Olteanu, Gabriel Păun, Bogdan Bacalu, Antonel Fodor, David Păduraru, Codrin Oasenegre, Lucian Anton, Rareș Tatomir și Tudor Belciu. Absent din motive medicale, Luca Întuneric. Programul turneului semifinal A de la Bacău Sâmbătă, 3 iunie Ora 9.00: FC Dănilescu- Viitorul 2010 Buzău.

Ora 10.00: FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”- Viitorul Constanța.

Ora 17.00: Viitorul 2010 Buzău- Viitorul Constanța

Ora 18.00: FC Dănilescu- FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”. Duminică, 4 iunie Ora 9.00: FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”- Viitorul 2010 Buzău.

Ora 10.00: Viitorul Constanța- FC Dănilescu.

Toate meciurile se dispută la baza „Green Club" și au o durată de 50 de minute (două reprize a câte 25 minute). Câștigătoarea turneului semifinal A va juca finala Campionatului Național cu învingătoarea din turneul semifinal B care le reunește la Cluj, duminică și luni, pe: LPS Târgu-Jiu, Poli Timișoara, Luceafărul Cluj și ACS Corona 2010.

