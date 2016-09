Habitat for Humanity România amâna BIG BUILD

PROMO



Bacau ar fi trebuit sa gazduiasca, saptamâna viitoare, intre 3 si 7 octombrie, BIG BUILD, un eveniment de constructie accelerata si voluntariat unic in Europa prin amploarea sa, la care ar fi participat 800 de voluntari din SUA, Canada, Europa, Asia si România.

Din cauza intârzierilor în obtinerea avizelor si a schimbarilor legislative, Habitat for Humanity România (HHR) amâna evenimentul. Prin proiectul derulat de HHR, 40 de familii cu venituri mici vor primi o locuinta decenta în cartierul Izvoare.

Evenimentul va fi reprogramat dupa ce autoritatile locale vor elibera autorizatia de constructie. Reprezentantii HHR arata ca “angajamentul fata de cele 40 de familii ramâne neschimbat” si ca fac toate eforturile pentru ca beneficiarii sa aiba cât mai repede o locuinta. In acelasi timp, Kaufland România, partenerul strategic al proiectului BIG BUILD, promite ca va acoperi chiria unei locuinte sanatoase pentru toate familiile pâna când noile case vor fi gata.

“Ne pare rau ca nu reusim sa ajutam în acest moment cele 40 de familii sa aiba conditii decente de locuit. Totodata, suntem recunoscatori pentru sustinerea aratata de catre partenerii nostri. Kaufland România a venit imediat în sprijinul familliilor cu o solutie astfel încât sa poata locui decent pâna la mutarea în noile locuinte”, spune Gabriel Pascal, director interimar la HHR.

Habitat are ca partener administratia locala, care a pus la dispozitie terenul, prin urmare a fost convinsa ca va obtine la timp autorizatia de constructie. Schimbari în administratie, dar si in legislatie au impiedicat desfasurarea BIG BUILD. “Dupa acordarea terenului prin Hotarâre de Consiliu Local, Habitat for Humanity România a facut toate eforturile sa schimbe functionalitatea industriala a terenului alocat de municipalitate în cea rezidentiala.

În lumina acestor schimbari, singura solutie este amânarea evenimentului de constructie accelerata pâna la obtinerea autorizatiei de constructie”, mai arata Gabi Pascal.

Am luat act de comunicatul remis publicității de către Habitat for Humanity România și, în spiritul transparenței administrative și al unei corecte informări a opiniei publice, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Bacău, fac următoarele precizări: Nu punem la îndoială, sub nicio formă, proiectele cu impact social, derulate în Municipiul Bacău. Municipiul Bacău susține necondiționat proiectele sociale veritabile. Mărturie în acest sens stau alocările de fonduri din bugetul local pentru asociațiile și organizațiile ce-și desfășoară activitatea în acest domeniu. Proiectele derulate în Municipiul Bacău, în care Primăria este partener cu diverse ONG-uri sau asociații, se întemeiază pe respectarea întocmai a legislației în vigoare, inclusiv în domeniul construcției de locuințe. Ceea ce este opozabil și obligatoriu, în materie de legalitate, pentru fiecare cetățean al Municipiului Bacău, este opozabil și obligatoriu și pentru o organizație, fie ea și Habitat for Humanity. Nicăieri în lume nu poți construi eludând prevederi legale exprese. Siguranța în construcții nu este un subiect facultativ. Când discutăm despre un imobil în care vor locui oameni trebuie respectată legislația în materie, cu girul instituțiilor de resort (Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență etc). Cetățenii trebuie să aibă garanția că sunt în deplină siguranță în imobilul în care vor locui. Ne exprimăm întreaga disponibilitate pentru ca proiectul derulat de Habitat for Humanity în Municipiul Bacău să se desfășoare, dar într-o deplină stare de legalitate. Primarul Municipiului Bacău

COSMIN NECULA