Municipiul Moinești a fost atestat ca stațiune turistică, datorită calităților terapeutice ale izvoarelor minerale din Parcul Băi. Anunțul a fost făcut de Guvern, după ședința de miercuri, într-un comunicat de presă. Alături de municipiul Moinești, au obținut statutul de stațiuni turistice de interes local încă nouă zone sau localități: Baia de Fier – județul Gorj, Boghiș – județul Sălaj, Colibița – județul Bistrița-Năsăud, Moisei – județul Maramureș, Negrești Oaș – județul Satu Mare, Pojorâta – județul Suceava, Sângeorgiu de Mureș – județul Mureș, zona Băile Banffy – municipiul Toplița, județul Harghita, zona Băile Ocna Dej – municipiul Dej, județul Cluj. De azi înainte, acestea vor putea atrage fonduri nerambursabile pentru a se dezvolta. Tot în ședința din 16 februarie, Borsec și Sucevița au fost atestate ca stațiuni de interes național. Moineștiul are avizul Autorității Naționale pentru Turism (ANT) încă din toamna 2016. „Marele avantaj este că se deschide o nouă etapă de dezvoltare a municipiului Moinești, declara în, octombrie, senatorul Viorel Ilie, atunci primar. În al doilea rând, vom putea accesa fonduri europene, ceea ce e bine atât pentru localitatea noastră, cât și pentru întreaga zonă turistică a județului, care cuprinde două importante stațiuni, Sl. Moldova și Tg. Ocna."

