Editorial Guralivii de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „La ăștia-i ca la nebuni”, afirma, zilele trecute, un fost vecin de-al meu, referindu-se la ceea ce se întâmplă în Guvern. „Unul trage la dreapta, celălalt la stânga”, sunt și nu sunt împreună, explica bărbatul. M-am gândit la vorbele lui și mi-am dat seama că senzația de situație schizoidă nu e lipsită de temei. Pentru el, guvernarea e așa cum se vede la televizor. E cea în care ministrul Daea declară că fermierii sunt sprijiniți, apoi premierul Grindeanu îl mustră, indirect, pe Daea că nu a redus birocrația în direcția obținerii subvențiilor. Cea în care Olguța Vasilescu promite creșterea nivelului de trai, apoi amenință că instituțiile vor fi nevoite să reducă numărul angajaților. Aceasta e realitatea pe care o percepe omul simplu, care nu citește rapoartele și analizele economiștilor. Din acestea reiese că, după zece ani de la integrare, PIB-ul a crescut cu 63 la sută, a crescut și puterea de cumpărare deși mai puțin, cu 20 la sută, a scăzut inflația, există creștere economică etc. Putem spune, fără să exagerăm, că România a făcut progrese și că lucrurile merg în direcția bună. S-a accentuat sărăcia la periferia societății, însă avem mai puțini săraci și mai mulți români în clasa de mijloc, a crescut numărul întreprinderilor individuale și familiale, mai exact a celor care au prins curaj și și-au luat soarta în mâini. Se putea și mai bine, se putea face mai mult, dar nu e așa de rău cum pare a fi când privești ce se întâmplă la vârf. Afirmațiile contradictorii, graba, inconsecvența dau impresia că e dezordine în Guvern, că totul se face la întâmplare, că deciziile se iau pe loc, pe principiul „las că vedem atunci”. Cam guralivi miniștrii noștri, iar asta mă miră. În primul rând, pentru că PSD era renumit pentru disciplina internă. În al doilea rând, pentru că un ministru e obligat să fie disciplinat și responsabil și când ia decizii, și când face declarații în fața microfoanelor și a națiunii. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.