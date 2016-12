Actualitate Gura-Vaii: Barbat retinut pentru lovituri cauzatoare de moarte de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

* suspectul si-ar fi lovit tatal fara mila cu pumnii si picioarele * din cauza leziunilor severe, victima a murit dupa doua saptamâni de spitalizare Procurorii de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau au retinut un individ de 43 de ani, din comuna Gura-Vaii, pe care il acuza de lovituri cauzatoare de moarte. Victima i-a fost chiar tatal sau, in vârsta de 63 de ani, care a murit la doua saptamâni dupa ce l-a batut crunt. Totul s-ar fi intâmplat in ziua de 18 noiembrie, la locuinta lor, din satul Capata. Pe fondul consumului de bauturi alcoolice, intre cei doi s-a iscat un conflict spontan iar barbatul de 43 de ani si-ar fi lovit tatal cu pumnii si picioarele in cap si pe corp pâna ce l-a lasat intr-o balta de sânge. Un echipaj de salvare a transportat victima la spitalul din Onesti in stare critica, cu multiple traumatisme, iar de aici a fost transferata la Spitalul Judetean Bacau, unde a fost supusa unei interventii chirurgicale. Dupa doua saptamâni de la internare, din cauza leziunilor severe, barbatul de 63 de ani a decedat. Legistii au efectuat necropsia si au concluzionat ca moartea a fost violenta, fiind sesizat parchetul. Dupa retinere, agresorul va fi dus in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. 0 SHARES Share Tweet