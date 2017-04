Gruparea Mobilă de Jandarmi, la datorie, de Paște

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă şi protecţie a participanţilor la manifestările religioase ocazionate de Sfintele Sărbători de Paşti.

În această perioadă, efective din cadrul unităţii vor desfăşura misiuni specifice în zona de competenţă, pe linia menţinerii unui climat de siguranţă pentru cetăţeni precum şi asigurării ordinii şi liniştii publice.

Premergător şi pe timpul oficierii slujbelor religioase specifice sărbătoririi Învierii Domnului, Prima şi a doua zi de Paşti vor fi asigurate măsuri specifice de ordine şi siguranţă publică la lăcaşe de cult ortodoxe şi romano catolice din judeţele Bacău, Neamţ, Vrancea şi Galaţi.

În municipiul Bacău – bisericile ortodoxe Sfântul Dumitru, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfânta Treime, Sfântul Gheorghe, Izvorul Tămăduirii, Naşterea Maicii Domnului, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Intrarea Domnului în Ierusalim, mănăstirea Tisa Silvestri (loc. Tisa Silvestri), bisericile catolice – Sf. Cruce, Sf. Francisc de Assisi, Mănăstirea Sf. Monica; în judeţul Neamţ – mănăstirile: Văratic, Agapia, Secu, Sihăstria, Neamţ, Petru Vodă; bisericile: Sfântul Mihail şi Gavril (loc. Săbăoani), Sfânta Tereza, Trupul și Sângele Domnului , Sfânta Fecioară Maria Regina (loc. Gherăiești), Înălțarea Domnului (loc. Sagna), Sfânta Fecioară Maria Îndurerată (com Bîra), Înălțarea Sfintei Cruci, Sf. Iosif Muncitorul, Sf. Francisc de Asissi (com Doljești); în judeţul Vrancea – mănăstirile Slobozia Bradului şi Brazi, în judeţul Galaţi – mănăstirile Buciumeni (com. Buciumeni) şi Vladimirești (com. Tudor Vladimirescu).

Echipajele de jandarmi vor fi prezente la aceste manifestări pe traseele de deplasare a participanţilor, pe timpul oficierii slujbelor religioase precum şi pe căile de acces pentru asigurarea unui climat de ordine în zonele respective.

De asemenea, în această perioadă, jandarmi vor fi prezenţi şi în zona staţiunilor turistice (ex. Slanic Moldova, Tg. Ocna etc.) sau în alte zone de agrement astfel încât cetăţenii să se bucure în linşte şi siguranţă de Sfintele Sărbători de Paşti.

În acest sens, pentru evitarea incidentelor nedorite, jandarmii recomandă participanţilor să se comporte civilizat, să manifeste calm şi răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine, evitând implicarea în conflicte de orice natură; în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială să solicite ajutorul echipajelor de jandarmi; să acorde o atenţie deosebită copiilor care îi însoţesc, bunurilor și obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje etc.), să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia, pe traseele de deplasare precum şi pe timpul slujbelor religioase.

De asemenea, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe la numărul unic de urgenţă 112 orice incident sau orice altă problemă legată de ordinea şi liniştea publică.

Principalele coordonate se vor axa pe prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional , asigurarea intervenţiei operative în situaţii deosebite la solicitarea cetăţenilor, realizarea unui dialog jandarm – cetăţean.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău vă urează Sărbători Pascale liniştite!