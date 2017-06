Social Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău la datorie şi în acest week-end de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 24 – 26 iunie 2017 Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va acţiona în zona de responsabilitate în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, asigurării ordinii şi siguranţei publice. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional pe mijloace de transport în comun, în zone de agrement şi pe trasee turistice precum şi în alte zone de interes operativ, cunoscute cu mari afluenţe de public, derularea unor misiuni specifice în cooperare cu instituţii abilitate ale statului, constatarea unor fapte cu caracter contravenţional şi infracţional au constituit câteva repere de interes din aceasta perioadă. Jandarmii vor desfăşura acţiuni atât în mediul urban cât şi în mediul rural, fiind vizate zonele aglomerate şi intens circulate din apropierea discotecilor, restaurantelor şi cluburilor de noapte pentru a evita orice situaţie de tulburare a ordinii şi liniştii publice. În această perioadă vor fi desfăşurate acţiuni specifice atât pe linia prevenirii şi combaterii delictelor la regimul silvic şi cinegetic cât şi pe linia combaterii braconajului piscicol, fiind avute în atenţie zonele cu potenţial de încălcare a prevederilor legale, care reglementează aceste domenii. Astfel în acest week-end efectivele Grupării de Jandarmi Mobile Bacău vor gestiona o serie de evenimente publice printre care amintim: – asigurarea măsurilor specifice de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase dedicate sărbătoririi Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, activitate care va avea loc în municipiul Suceava în data de 24.06.2017. – asigurarea măsurilor de ordine publică în zona de desfăşurare a manifestărilor religioase prilejuite de pelerinajul la Icoana Maicii Domnului de la Giurgeni, care se va afla în perioada 23 – 25.06.2017 la biserica Sf. Ioan din municipiul Bacău. – asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural artistice prilejuite de sărbătorirea zilelor oraşului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, care se vor desfăşura în perioada 23 – 25.06.2017. – în data de 24 iunie a.c., jandarmii vor asigura măsurile specifice de ordine şi siguranţă publică la meciul de fotbal, pentru promovare în Liga a III a, dintre echipele A.C.S. Oţelul Galaţi – Unirea Mirceşti, meci care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 20.00, pe stadionul Oţelul din municipiul Galaţi. -jandarmii vor asigura măsurile specifice la meciul de fotbal dintre echipele A.S. Viitorul Curiţa – A.C.S. Sănătatea Darabani, partidă care se va disputa pe stadionul C.S.M. Borzeşti din municipiul Oneşti, judeţul Bacău, începând cu ora 16.30. Pentru siguranţa cetăţenilor şi în special pentru evitarea neplăcerilor în timpul în timpul desfăşurării activităţilor cu participarea unui public numeros, Jandarmeria recomandă cetăţenilor să nu poarte bunuri de valoare la vedere; să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete). Să acorde o atenţie deosebită copiilor, care se pot rătăci cu uşurinţă în locurile aglomerate; Să adopte un comportament decent, în conformitate cu normele de convieţuire socială; De asemenea reamintim că organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat locuinţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. În continuare aducem la cunoştinţa cetăţenilor faptul că desfăşurarea activităţilor de picnic în afara zonelor special amenajate sau a zonelor indicate constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor legii nr. 54 din 19 martie 2012

