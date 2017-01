Vineri, 27 ianuarie a.c., în prezenţa prefectului Judeţului Bacău, domnul Ioan Ghica, s-a desfăşurat evaluarea activităţii desfăşurate de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău şi a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bacău în anul 2016. Prezentarea activităţilor desfăşurate de grupare a fost condusă de domnul colonel Stan Ghiorghe comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău care a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2017. La activitate au fost prezenţe cadrelor unităţii precum şi invitaţi din partea altor componente a Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică. Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Astfel, pe parcursul anului 2016 unitatea a executat peste 5.000 misiuni în domeniul asigurării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice, independent sau în cooperare/colaborare cu alte instituţii. În conformitate cu locul, rolul şi atribuţiile ce revin unităţii din Legea de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române, ne-am concentrat efortul operaţional şi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în scopul creşterii gradului de siguranţă al persoanelor şi bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunităţilor din mediul urban, precum şi al celor din mediul rural şi conştientizării populaţiei că Jandarmeria Română este o instituţie de aplicare a legii în care cetăţenii se pot regăsi ca şi parteneri ai acesteia, dar şi ca beneficiari ai unui serviciu profesionist de siguranţă publică în care pot avea încredere, a precizat domnul colonel Stan Ghiorghe comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. În realizarea scopului principal, şi anume creşterea siguranţei cetăţeanului, protecţia bunurilor aparţinând proprietăţii publice şi private, amintim câteva misiuni de referinţă în activitatea Grupării în anul 2016, astfel: Manifestările tradiţionale de Anul Nou organizate începând cu ultima zi din an, în localităţile Oituz (judeţul Bacău) şi Ruginoasa (judeţul Iaşi), care îmbracă forme de violenţă prin utilizarea, în afara legii, a obiectelor contondente, mijloacelor incendiare şi alte tipuri de materiale transformate în veritabile arme ce pun în pericol viaţa şi integritatea fizică a participanţilor şi publicului spectator. Aplicând ,,lecţiile învăţate” şi ,,bunele practici” din acţiunile anterioare, am asigurat măsurile specifice la cele două manifestări, în condiţii normale, fără incidente. Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Unirii Principatelor Române în municipiul Iaşi. Asigurarea măsurilor de ordine publică la meciul de fotbal din cadrul „UEFA League” – pe care echipa de fotbal C.S.M. Politehnica Iaşi l-a disputat cu echipa H.N.K. HAJDUC SPLIT (din Croaţia) Asigurarea măsurilor de ordine publică, premergător, pe timpul şi după terminarea partidei de fotbal disputată pe stadionul ” ARENA NAŢIONALĂ” în data de 11.11.2016 de către reprezentativele României şi Poloniei în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de Fotbal ”Rusia 2018”. În acest sens efectivele noastre au acţionat în zone considerate cu risc din municipiul Bucureşti unde grupurile de suporterii polonezi (cca. 3.000) îşi manifestau solidaritatea faţă de echipa favorită, respectiv zona Pieţei Universităţii, Piaţa Victoriei, Palatul Parlamentului, Centrul Vechi al capitalei şi nu în ultimul rând zona adiacentă Arenei Naţionale. Asigurarea măsurilor specifice de ordine siguranţă pe timpul desfăşurării Hramului „Sfintei Cuvioase Parascheva” în municipiul Iaşi, în perioada 09-16 octombrie. Această misiune a fost caracterizată de o prezenţă numeroasă a pelerinilor care au dorit să se închine la raclă, fapt ce a necesitat implicarea şi conjugarea eforturilor tuturor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne astfel încât să nu fie înregistrate incidente . Pe timpul executării acestor misiuni jandarmii din cadrul grupării au constatat peste 130 de fapte cu caracter penal şi aplicat peste 3900 sancţiuni sancţiuni contravenţionale , iar valoare bunurilor ridicate în vederea confiscării este de peste 16.000 lei. Printre priorităţile Grupării de Jandarmi Mobile Bacău în anul 2017 se numără eficientizarea modului de organizare şi executare a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, creşterea eficacităţii misiunilor de menţinere a ordinii publice prin prezenţa activă în spaţiul public şi prin creşterea mobilităţii structurilor, eficientizarea misiunilor desfăşurate in cooperare/colaborare cu alte instituţii şi creşterea operativităţii unităţii în conformitate cu noile acte normative de linie în vederea garantării unui climat de siguranţă pentru toţi cetăţenii. Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a contribuit în mod substanţial la îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice ce revin Jandarmeriei Române în plan teritorial, exercitându-şi atribuţiile cu profesionalism pentru asigurarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărarea proprietăţii publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului – factori decisivi în consolidarea şi afirmarea Jandarmeriei Române ca instituţie furnizoare de securitate publică, puternică, credibilă şi stabilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului.

