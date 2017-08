Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău (CJSU), doamna Maricica-Luminița Coșa, prefect al județului, a convocat astăzi, 20 august 2017, de la ora 08.00, o ședință de lucru în cadru restrâns, cu reprezentanții CJSU implicați în acțiunea de stingere a incendiului izbucnit în urmă cu opt zile la depozitul conform de deșeuri al municipiului Bacău – celula 1, ca urmare a situației de disconfort creată la nivelul populației municipiului Bacău de fumul și mirosul de deșeuri arse generate de operațiunile de stingere a focarului, efectuate controlat de instituțiile abilitate. Alături de doamna prefect, la ședință au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Marius Gabriel Gheorghiță, subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, viceprimarul municipiului Bacău, domnul Constantin Scripăț, domnul Ion Mihalache, inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ”Mr. Constantin Ene” (ISU), domnul Daniel Roșu, șef al Serviciului de Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, reprezentanții serviciilor publice deconcentrate Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, precum și domnul Adrian Dimofte de la Administrația Națională de Meteorologie – sucursala Bacău și secretariatul tehnic al CJSU. Președintele CJSU Bacău a solicitat de aseară instituțiilor implicate, respectiv Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Primăriei Municipiului Bacău, Gărzii de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului, Direcției de Sănătate Publică și Administrației Naționale de Meteorologie – sucursala Bacău, date și informații privind atât situația care a generat disconfort la nivelul populației din cauza fumului și mirosului de deșeuri arse, cât și cu privire la stadiul acțiunilor în desfășurare pentru lichidarea focarelor, situația forțelor și utilajelor folosite, prognoza hidrometeorologica pentru următoarele zile. Discuțiile purtate au cuprins o analiză detaliată a situației și a acțiunilor întreprinse până la această dată, precum și măsurile ce se impun a fi luate în continuare pentru a urgenta operațiunile de intervenție operativă în vederea stingerii focarului și diminuarea efectelor. Din situația prezentată reiese că nu au fost depășite limitele permise ale valorilor la emisiile de gaze, populația nefiind, astfel, afectată. Situația este monitorizată permanent prin toate instituțiile implicate. Fumul și mirosul de deșeuri arse au fost resimțite în oraș datorită schimbării direcției vântului. Inspectorul șef al ISU Bacău, domnul Ion Mihalache, a precizat că, în toate cele opt zile de la izbucnirea incendiului, s-a acționat continuu, intervenția cu forțe și mijloace realizându-se în schimburi între orele 08.00 – 20.00 și 20.00 – 08.00 și a prezentat o situație detaliată a forțelor și utilajelor implicate. În total, până în prezent, din cadrul Detașamentelor din Bacău, Onești, Moinești, Grupării Operative și Primăriei Bacău, au fost implicați 21 de ofițeri, 1 maistru militar, 260 de subofițeri, 1 P.C., 90 de lucrători, 37 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, 114 autospeciale de transport, 48 motopompe, 1 echipaj SMURD și 2 autospeciale pentru cercetare CBRN. Astăzi dimineață se intervenea cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de transport, 3 motopompe, 1 ofițer și 6 subofițeri. De asemenea, domnul Ion Mihalache a precizat că, la această oră, nu mai sunt focare cu flacără deschisă, persistând doar arderea mocnită în adâncime. Domnul Constantin Scripăț, viceprimar al municipiului Bacău, a precizat că se intervine permanent cu mijloacele și utilajele necesare pentru a se realiza accesul în zonă și a se acoperi integral groapa de gunoi cu pământ, în vederea lichidării focarelor din adâncime prin întreruperea surselor de oxigen, fiind implicați 90 de lucrători și fiind utilizate, în tot acest interval, 22 de buldoexcavatoare, 27 autobasculante, 28 de camioane, 3 încărcătoare frontale, 3 excavatoare și 3 auto tip wolă. Domnul Ciobanu Tiberiu George, comisar șef al Gărzii de Mediu – Bacău, a precizat că s-au efectuat acțiuni de monitorizare permanentă, echipe de comisari fiind prezente în zonă, zilnic, dimineața și seara, în toată această perioadă de timp, fără a fi înregistrate depășiri ale limitelor legale în ce privește emisiile de gaze pe municipiul Bacău sau alte probleme deosebite. Domnul Ilieș Petrică, director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, a prezentat o situație detaliată a măsurătorilor efectuate permanent la Stațiile automate de monitorizare a calității aerului Bacău 1 (din centrul municipiului) și Bacău 2 (aflată la 3 km de depozit pe direcția nord – zonă care este locuită), din care reiese că valorile măsurate la indicatorii monitorizați posibil afectați de desfășurarea incendiului, nu au depășit limitele orare și zilnice prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Astfel, potrivit raportului APM Bacău, media zilnică pentru ziua de 19.08.2017, la emisiile de gaze a fost, la stația 1, de 0.14 mg/m3 la CO, cu un maxim de 0.20 mg/m3, iar la stația 2 de 0.03 mg/m3, cu un maxim de 0.06 mg/m3, limita permisă de lege fiind de 10 mg/m3, de 17.12 µg/m3 la NO2, la stația 1 și de 8.60 µg/m3 la stația 2, de 5.58 µg/m3 la SO2, la stația 1 și 7.88 µg/m3 la stația 2, limita permisă de lege fiind de 125 µg/m3, precum și de 41.04 µg/m3 la gaz LSPM 10-PM 10, la stația 1 și de 46.21 µg/m3 la stația 2, limita permisă de lege fiind de 50 µg/m3. Direcția de Sănătate Publică nu a înregistrat cazuri de urgență cu intoxicații produse de emisiile de gaze, la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău neprezentându-se, în această perioadă, nicio persoană care să acuze simptome specifice de afectare ce ar fi putut fi datorate emisiilor de gaze produse de focarul de la groapa ecologică – celula 1, aflat în proces de stingere. Domnul Adrian Dimofte, reprezentant al Administrației Naționale de Meteorologie – sucursala Bacău, a prezentat o prognoză meteo pentru următoarele zile, din care reiese că vântul va sufla slab la moderat, pe direcție sudică, dar și nordică, alternativ, iar viteza vântului va fi de 5-6 m/s, cu intensificări în rafale. De asemenea, se vor înregistra precipitații, începând de luni după amiază, până marți, cu cantități de apă de 20 l/mp, cumulat, în 24h. Prognoza meteo este, în următoarele două zile, favorabilă acțiunilor de depozitare a pământului pentru acoperirea gropii de deșeuri, iar cantitățile de apă produse de precipitații vor facilita operațiunile desfășurate de ISU pentru reducerea temperaturii în adâncime. Domnul Marius Gabriel Gheorghiță, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, solicită urgentarea activităților, pentru a se putea elibera depozitul conform – celula 2 de deșeurile depuse, temporar, până la lichidarea focarelor în celula 1, potrivit dispozițiilor din Hotărârea CJSU Bacău nr. 5/14.08.2017. Domnul subprefect Valentin Ivancea a subliniat că scopul ședinței este, pe lângă analiza situației, a intervențiilor și a cauzelor ce au provocat această situație, și identificarea soluțiilor urgente aplicabile astăzi. Urmare a acestei analize, președintele CJSU Bacău, doamna prefect Maricica Luminița Coșa, a solicitat tuturor instituțiilor o implicare intensificată a tuturor forțelor și utilajelor necesare pentru a finaliza operațiunea de lichidare a focarelor de adâncime. De asemenea, a solicitat ca ISU Bacău, prin secretariatul tehnic permanent al CJSU Bacău, să informeze zilnic președintele CJSU Bacău (prefect), dimineața și seara, privind evoluția acțiunilor în derulare pentru stingerea incendiului și lichidarea focarelor de adâncime, precum și cu privire la măsurătorile înregistrate la emisiile de gaze, pentru a se putea interveni cu alte măsuri necesare, dacă situația impune. S-a stabilit, la inițiativa domnului viceprimar Constantin Scripăț, să fie suplimentate forțele și utilajele pentru a se interveni non-stop, în trei schimburi, astfel încât, în cel mai scurt timp să fie acoperită integral groapa de deșeuri și lichidarea completă a focarelor, fiind necesare 40.000 mc de pământ. Situația este în totalitate sub control, fără a mai fi focare cu flacără deschisă și se acționează continuu pentru lichidarea completă a focarelor de adâncime. Peste 30% din suprafața incendiată a depozitului a fost integral acoperită cu pământ. Forțele de intervenție ISU rămân în continuare operative în permanență, până la soluționarea fenomenului, acționând cu apă pentru reducerea temperaturii focarelor din adâncime. Direcția de Sănătate Publică monitorizează, în continuare, situația persoanelor prezentate la UPU Bacău, pentru a se identifica posibile cazuri de intoxicare cauzate de fum. Se monitorizează continuu nivelul emisiilor de gaze, prin stațiile de supraveghere a calității aerului în municipiul Bacău – Stația 1 și Stația 2, administrate de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, până la această dată nefiind înregistrate depășiri la indicatorii măsurați, potrivit prevederilor legale și a limitelor permise de Legea nr. 104/2011, astfel populația fiind în siguranță. Se continuă depozitarea deșeurilor în celula 2, până când va fi posibilă depozitarea în celula 1, urmând, după lichidarea totală a focarelor, să fie transferate în celula 1 deșeurile depozitate temporar, în regim de urgență, din celula 2. Acțiunile se derulează concertat de către toate instituțiile responsabile, sub coordonarea directă a președintelui CJSU Bacău, doamna prefect Maricica Coșa, prezentă zilnic în teren.

