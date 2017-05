Președintele Grupului Agricola Bacău, Grigore Horoi, a fost inclus de revista „Capital” în galeria „Cei mai buni CEO din România” dedicată managerilor de societăți comerciale nominalizați pentru Gala Premiilor de Excelență în Management, care va avea loc la sfârșitul lunii mai. „În ultimii ani – spun cei de la Capital -, s-au remarcat prin rezultate excepționale, au găsit soluții la probleme dificile și chiar au riscat cu unele investiții. Despre șefii unor mari companii este vorba. Sau, în termeni «mai oficiali», despre acei «Chief Executive Officer – CEO» care-și conduc echipele către performanță”. Iată și „cartea de vizită” a președintelui de la Agricola prezentată de revistă în galeria „Cei mai buni CEO din Romțnia”: Grigore Horoi este de profesie economist, doctorand în ştiinţe economice. El a absolvit în 1985 Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ – Iaşi, iar în 2000 cursurile The Open University cu Diplomă în Management. A ocupat mai mulţi ani postul de vicepreşedinte al companiei pe care o conduce din ianuarie 2009. De atunci, cifra de afaceri a Grupului Agricola a crescut de la 413,3 milioane de lei în 2009, la 677 milioane lei în 2016. Totodată, din 2009 şi până astăzi, instituţia şi-a dublat vânzările de carne de pui şi salamuri crud-uscate. La ora actuală, Agricola este liderul pieţei de salamuri crud-uscate din România, iar anul trecut grupul a raportat o cifră totală de afaceri de 677 milioane de lei, cu 3% mai mare decât cea înregistrată anul precedent (657milioane de lei). Grigore Horoi a fost, în acest an, și unul dintre finaliștii ediției din 2017 la cele nouă categorii de premii Progresiv Awards, competiția adevăratelor valori din piața FMCG (Fast Moving Consumer Goods – bunuri de consum cu mișcare rapidă) românească. 0 SHARES Share Tweet

